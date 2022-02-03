Ученые КФУ о снегопадах в Татарстане: «Страдают совы и вороны, зато хорошо глухарям»

Об опасных метеоявлениях на территории нашего региона, аномальном тепле в начале февраля и прогнозе погоды на март эксперты КФУ рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Юрий Переведенцев: «Снежный покров высокий, его высота сейчас в Казани составляет около 60 см, это очень много. В норме высота снежного покрова составляет 37–40 см» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Совам трудно охотиться на мышей»

Оказывается, из-за обильных снегопадов этой зимой в Татарстане мучаются не только дворники и автомобилисты, но и птицы. Совам трудно охотиться на мышей, а сороки и вороны не могут раскопать свои припасы. Об этом заявил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Мы являемся свидетелями своеобразной зимы, наблюдаем обилие снежного покрова. В этом году плохо жить совам, они питаются мышами. Снежный покров высокий, его высота сейчас в Казани составляет около 60 см, это очень много. Бывали зимы, когда снежный покров достигал в высоту лишь 10 см. В норме высота снежного покрова составляет 37–40 см. Природа уже перевыполнила план по снегу», — сказал он.

Профессор КФУ отметил, что из-за снега «совы страдают, но хорошо рябчикам, тетеревам и глухарям, которые ныряют в снег и там ночуют». В этом году орнитологи Казани заметили, что в городе практически нет снегирей, но при этом много дроздов.

Из-за обильных снегопадов совам трудно охотиться на мышей Фото: ИА «Татар-информ»

«Рябины в этом году было много, но птицы ее не успели съесть, она опадает. Плохо сорокам и воронам, которые делают запасы с осени. Когда снега много, они не могут их откопать. Зато повезло охотникам на пернатую дичь», — отметил Переведенцев.

«За два дня на Казань обрушится треть месячной нормы снега»

Дорожно-коммунальные службы сейчас переживают непростые времена: из-за обильных осадков они вынуждены чистить автомобильные дороги в усиленном режиме. Управляющие компании еще не успели расчистить казанские дворы от январского снега, а на город надвигается очередной снегопад.

Дорожно-коммунальные службы сейчас переживают непростые времена Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Сейчас мы находимся под воздействием циклона, который к нам пришел с Северной Атлантики. Ближайшая неделя в городе будет теплой. Очередной циклон принесет осадки. В ближайшие два дня на Казань обрушится третья часть месячной нормы осадков», — предупредил Юрий Переведенцев.

По данным ученых, сейчас среднесуточная температура в норме в нашем городе должна составлять -13 градусов, а на самом деле она на уровне 4–5 градусов со знаком минус. Температурный фон до конца недели будет высоким.

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев добавил, что «в пятницу ожидается существенное количество осадков, выше 10 мм». Если прогноз оправдается, то уже к концу недели снежный покров в городе вырастет с 58 до 68 см.

Тимур Аухадеев добавил, что «в пятницу ожидается существенное количество осадков, выше 10 мм» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Спикер напомнил, что снежный покров лег в Казани 11 ноября, с тех пор в городе не было ни одной недели без снега. В январе было два дня, когда выпавшие осадки за сутки превысили 8 мм. По словам Аухадеева, для коммунальщиков ситуация была хуже только зимой 2010–2011 года, когда число дней с высоким количеством осадков за сутки было больше.

Высота снежного покрова сейчас в столице Татарстана превышает климатическую норму на 10 см и уже соответствует мартовской. В городе не было существенных оттепелей, поэтому высота снега имеет тенденцию к росту. Но абсолютный рекорд еще не достигнут. Для сравнения: в 2011 году высота снежного покрова на аналогичную дату в Казани была более 80 см, а в 1926 году она превысила один метр.

Снежный покров лег в Казани 11 ноября, с тех пор в городе не было ни одной недели без снега Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Погода в феврале будет комфортной»

Согласно данным экспертов КФУ, в целом погода в феврале в столице Татарстана будет комфортной. Климатическая весна придет к нам в конце марта — начале апреля.

«Среднемесячная температура в феврале ожидается выше климатической нормы на 1,5 градуса. Климатическая норма в этом месяце составляет 10 градусов со знаком минус. Осадки ожидаются в пределах нормы, которая составляет около 34 мм. Февраль мы ожидаем комфортным», — проинформировал Переведенцев.

В целом погода в феврале в столице Татарстана будет комфортной Фото: ИА «Татар-информ»

Март — первый весенний месяц, но, по сути, это продолжение зимы. По средним многолетним климатическим меркам, теплый период наступает в наших краях обычно 31 марта — 3 апреля. Тогда начинается весна и среднесуточная температура переходит через ноль градусов. Весна заканчивается, когда среднесуточная температура переходит через отметку 15 градусов. Обычно это происходит в середине мая. Однако в прошлом году летнее тепло пришло в Казань уже 9 мая.

«В марте в столице Татарстана отмечается наибольшая высота снежного покрова. Снежный покров должен уйти в начале второй декады апреля, в 12–13-х числах», — добавил Переведенцев.

«В Турции — снегопады, а в Америке — аномальные молнии»

Из-за глобального потепления во всем мире в последние годы растет число опасных метеоявлений. Не являются исключением Россия и Татарстан. Жители региона наблюдают частые перепады температур и сильные ветры.

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Среднемесячная температура в январе в Казани оказалась в пределах климатической нормы. Однако в этом году суровых морозов — крещенских, рождественских, сретенских — мы не видели, температурный фон высокий. Всем известно о глобальном потеплении климата, которое продолжается. В последнее десятилетие на территории России и во всем мире наблюдается аномалия тепла», — сказал Юрий Переведенцев.

Согласно его данным, температура в России повышается на полградуса за десять лет, а на земном шаре — на 0,2 градуса. «Мы в два с лишним раза превышаем по темпам глобальное потепление», — отметил спикер.

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Профессор КФУ пояснил, что в последнее время часто происходят колебания температур. На графике, который он продемонстрировал, температурная кривая растет к 2025 году. В атмосфере ежегодно увеличивается концентрация СО2, в Арктике площадь льда уменьшается, морской путь освобождается. Если раньше на Антарктиде площадь льда увеличивалась, то за последние три года стала сильно снижаться.

«Потепление сопряжено с испарением влаги. Осадки на земном шаре возрастают. В атмосфере наблюдается когнитивная неустойчивость. В результате растет число экстремальных метеоявлений — штормов, ветров, шквалов, смерчей, а также часто наблюдаются сильная жара или, наоборот, морозы», — подчеркнул ученый КФУ.

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Переведенцев пояснил, что глобальное потепление обусловлено антропогенным фактором и происходит в основном за счет зимнего периода. Из-за потепления в нашем регионе смещается вегетационный период. Он раньше начинается и позднее заканчивается, что в целом неплохо для сельского хозяйства. Однако коварство глобального потепления заключается в том, что меняется режим выпадения осадков. Они выпадают кучно, а не «по расписанию». Климат становится «нервным» во всем мире. В качестве примера природных катаклизмов эксперт КФУ привел снегопады в Турции и Греции, а также молнии в Южной и Северной Америке протяженностью в 700 км, чего никогда раньше не было.