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Учреждения образования стали лидерами по созданию госпабликов в ВК в Татарстане
В Татарстане создан 6901 госпаблик в социальной сети «ВКонтакте». Среди них большая часть принадлежит учреждениям образования.
Так, страницы в соцсети создали 1380 школ, 1590 детсадов и 126 учреждений дополнительного образования.
Следом расположилась сфера культуры: сообществами обзавелись 487 учреждений. Третье место по числу регистраций в ВК занял спорт (200 организаций). Помимо этого, 2271 паблик создали органы местного самоуправления.
«Работа, которую провели образовательные учреждения Татарстана по созданию официальных страниц и получению для них статуса „Госпаблики“, очень масштабная. На сегодня госпаблики имеют абсолютно все учреждения образования, включая школы, детские сады, вузы и ссузы», — рассказал глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.
Он отметил, что «ВКонтакте» стала наиболее эффективным способом обеспечить диалог между родителями, школьниками, педагогами, а также руководителями учреждений и представителями власти. Благодаря пабликам можно максимально быстро получить обратную связь и достоверную информацию о жизни, к примеру, школы или института.
Аккаунт Минобрнауки Татарстана — самый крупный в соцсети среди республиканских министерств. На страницу подписано почти 50 тыс. человек.
Напомним, что в июле прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий государственные учреждения страны вести официальные аккаунты в социальных сетях. Он вступил в силу с 1 декабря. Ранее они обязаны были вести только сайты.
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