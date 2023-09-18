Учреждения молодежной политики Татарстана поборются за грант на реализацию своих проектов

В Минмолодежи Татарстана начался прием заявок на участие в грантовом конкурсе для учреждений молодежной политики республики на реализацию социально значимых проектов. Общий бюджет составляет 50 млн рублей. Заявки принимаются до 27 октября, сообщила пресс-служба министерства.

Принять участие в конкурсе могут молодежные центры, подростковые клубы, детские оздоровительные лагеря, центры молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «ФОРПОСТ» и центры психолого-педагогической помощи детям и молодежи. Для участия в конкурсе пакет документов предоставляется в Министерство по делам молодежи РТ (г.Казань, ул.Сафьян, д.5).

«Это конкретная, предметная поддержка молодежи именно в районах республики. Конкурс запускается уже третий раз. Проекты-победители будут реализованы в течение следующего года», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Так, по итогам первого конкурса грантов поддержку получили 56 проектов из 34 муниципальных образований РТ, а во втором сезоне 60 проектов из 37 районов Татарстана. Проекты второго сезона активно реализуются до конца текущего года учреждениями молодежной политики.

Например, в рамках проекта «Gаилә Gаҗәеп Gаләм» (сумма гранта 560 тыс.рублей) молодые семьи Балтасинского района поучаствовали в мастер-классах, творческих конкурсах, направленных на сохранение семейных ценностей. В Рыбно-Слободском районе Центр «ФОРПОСТ» выиграл грант на сумму 1 млн рублей на реализацию проекта «Тариф семейный», в рамках которого в июле 50 молодых предпринимателей прошли обучающую программу, а затем презентовали свою продукцию на выставке-ярмарке.