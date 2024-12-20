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Общество 20 декабря 2024 11:55

Учреждения, где пройдут новогодние мероприятия в РТ, проверят на пожарную безопасность

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Учреждения, где пройдут новогодние мероприятия в РТ, проверят на пожарную безопасность
Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Татарстане проверят на пожарную безопасность учреждения, где пройдут новогодние праздники. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассказала первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова.

«Вопрос обеспечения безопасности посетителей массовых мероприятий находится на постоянном наблюдении министерства. Сейчас проходят контрольные проверки учреждений, ведется работа с персоналом и органами, чтобы повысить безопасность на культурно-массовых мероприятиях», – рассказала Юлия Адгамова.

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