Учредитель «Технократии»: прямая линия Путина дала уверенность в завтрашнем дне

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным не прозвучало никаких «шокирующих заявлений» – все тезисы соотносятся с официальной позицией. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» озвучил учредитель IT-компании «Технократия» Булат Ганиев.

«По многим вопросам у Путина сформированная четкая позиция, которую он из раза в раз доносит. С точки зрения технологий затрагивались вопросы про ИИ и блокировки, тут я тоже не услышал чего-то сверх официальной позиции. Есть логическое противоречие между скоростью развития и суверенностью и безопасностью. Пока страна не решила свои задачи по линии СВО, аргументы в пользу суверенности будут превалировать», – сказал он.

Также президент поднял вопрос о молодых ученых, что не может не радовать, продолжил Ганиев. Предприниматель назвал недофинансированность фундаментальной науки большой проблемой страны.

«Жаль, что не подняли проблемы в Роскосмосе. Не выпукло, но были затронуты острые темы по линии экономики, социальной повестки и СВО. Мне понравилось, что эти вопросы были заданы и получили ответ. В условиях идеального шторма, этот эфир получился немного заземляющим и дающий уверенность в завтрашнем дне», – подытожил он.