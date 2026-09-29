Учитывается ли обучение при назначении пенсии в Татарстане

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Для назначения страховой пенсии по старости жителям Татарстана требуется накопить минимум 15 лет страхового стажа. Возникает вопрос, можно ли включить в этот период годы, проведенные за учебой. Разбираемся, в каких случаях время обучения учитывается при расчете стажа.

Учеба до 2002 года

Периоды получения образования, которые пришлись на время до 2002 года, могут быть включены в стаж независимо от категории гражданина. Учитываться может обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, в том числе в вузах, техникумах и училищах. Также речь идет об обучении в ординатуре и аспирантуре.

Таким образом, если человеку для достижения необходимого минимального страхового стажа не хватает нескольких лет, а часть этого времени пришлась на обучение до 2002 года, он вправе обратиться в Социальный фонд России. При наличии оснований период учебы может быть засчитан при определении продолжительности стажа.

Обучение после 2002 года

Для периодов учебы, которые относятся к более позднему времени, действуют другие правила. В страховой стаж может попасть обучение, организованное работодателем, если оно связано с досрочным назначением пенсии.

При этом одного факта обучения недостаточно. В период, когда сотрудник проходил соответствующую подготовку, работодатель должен был перечислять за него страховые взносы. Только при соблюдении этого условия время обучения может учитываться при определении страхового стажа.