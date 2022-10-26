«Учиться стало еще интереснее»: «Татнефть» обновляет школы Татарстана

Значительно преобразилась с недавних пор школа №5 Бавлов. Летом здесь прошел капитальный ремонт, обновилась материально-техническая база. Ряд преобразований стал возможен благодаря участию учреждения в конкурсе грантов компании «Татнефть». Такого полноценного ремонта школа не видела с момента основания, с 1995 года, сообщает еженедельник «Нефтяные вести».

Светлые, теплые, комфортные, радующие глаз цветовыми решениями и фактурой отделочных материалов — такими сейчас выглядят кабинеты школы. По информации директора учреждения Галины Ананьевой, школа получила поддержку «Татнефти» сразу по двум проектам, что позволило оснастить современным компьютерным оборудованием кабинеты информатики, а также отремонтировать школьные мастерские, тем самым обеспечить проведение уроков технологии, кружковых занятий на должном уровне.

«Мы очень рады, что благодаря гранту «Татнефти» смогли реализовать намеченное. Школа обновилась и снаружи, и внутри. На средства гранта мы смогли произвести реконструкцию в аварийном здании мастерских, полностью заменили в нем инженерные коммуникации, освещение, окна, облицовку и т.д. Сделали кабинеты для девочек, создали в них условия для обучения шитью, домоводству. У мальчиков теперь два кабинета — в одном они проходят теорию, в другом на станках закрепляют полученные трудовые навыки», — рассказала Галина Васильевна.

Приобретенной на грантовые средства компьютерной техникой в школе оборудовали два кабинета. Софинансирование районного бюджета позволило обновить в них мебель. Все это значительно улучшило условия для занятий, расширило учебное пространство.

«Наши компьютеры были 2010 года, и по нормам СанПиНа на них нельзя было обучать детей. Благодаря гранту «Татнефти» получили новые. Это огромное подспорье для школы. Оно позволит и нам, учителям, и ученикам плодотворно работать, заниматься исследовательской работой, готовиться к экзаменам, тем более, с каждым годом растет доля сдающих ОГЭ и ЕГЭ по информатике», — прокомментировала учитель информатики Юлия Ананьева.

9-классник Никита Попов признался, что, придя 1 сентября, он был в приятном шоке от перемен. «Мне нравится здесь учиться, у нас хорошие учителя. А сейчас, когда условия поменялись в лучшую сторону, учиться стало еще интереснее», — отметил он.

«Намного приятнее заходить в школу, учиться в светлых и обустроенных классах, красиво, тепло, настроение поднимается», — добавил 8-классник Карим Мингалиев.

Добавим, что «Татнефть» многие годы поддерживает учреждения образования в регионе своей деятельности. Только в этом году выделена грантовая поддержка в размере 118 млн рублей на оснащение учебных классов, 200 млн рублей на ремонт санузлов в школах, 95 млн рублей на капремонт зданий. Кроме того, компания адресно поддержала 19 высококвалифицированных педагогов.