«Учиться самому и учить команду»: в Казани стартовала стажировка госслужащих из Питера

В столице Татарстана стартовала стажировочная программа для госслужащих Санкт-Петербурга по изучению лучших управленческих практик. Это обучение не только повысит профессионализм специалистов из культурной столицы России, но и укрепит дружеские отношения между регионами, заявил руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе Татарстана Александр Белов.

«Очень символично, что буквально вчера руководители наших регионов встречались на нефтегазовом химическом форуме. Контакты Санкт-Петербурга и Татарстана очень многогранны, и такие образовательные проекты — это вклад в укрепление дружеских отношений между регионами России», — отметил он.

В свою очередь заместитель руководителя администрации губернатора северной столицы Андрей Михайлов заметил, что Петербург и Татарстан практически по всем рейтингам находятся на соседствующих позициях.

«По многим аспектам мы находимся рядом друг с другом, и мне кажется, что мы еще многие годы будем идти вместе, плечом к плечу», — подчеркнул питерский чиновник.

Обучение специалистов из Санкт-Петербурга продлится два дня. За это время гостям республики расскажут о лучших практиках Татарстана, а также познакомят с работой мэрии Казани и ИТ-парка, сообщил директор Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета Игорь Привалов.

«Конечно, среди тем будут антикоррупция, учет документооборота, контрольные вопросы развития городской среды. Всего стажировка продлится два дня и завершится круглым столом, где мы обменяемся мнениями, что было полезно узнать и что нужно продолжать развивать», — рассказал он.

Эксперт также сказал, что подобные стажировки необходимо организовывать не только в регионах России, но и в зарубежных странах. В качестве примера он привел слова бывшего Премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который за тридцать лет вывел этот город-государство из стран третьего мира в страны первого.

«Если бы меня спросили формулу успеха государства, я бы ответил: постоянной учиться самому и учить команду», — процитировал покойного политика Привалов.