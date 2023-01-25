Учителя Татарстана в 2023 году получат 24 тыс. ноутбуков для работы

По программе обновления ноутбуков у педагогов школ в этом году 24 тыс. татарстанских учителей получат новую технику. Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства за 2022 год. В мероприятии принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.

«Не имеющей аналогов стала президентская программа обновления ноутбуков у педагогов школ республики. Уже 12 тыс. учителей ежедневно используют в своей деятельности современную технику, а в текущем году еще 24 тыс. ноутбуков поступит в школы. Большое спасибо, Рустам Нургалиевич», – сказал Хайруллин.

Он отметил, что в прошлом году по этой программе ноутбуки получили 12 тыс. педагогов. Кроме того, для удобства работы в 1,6 тыс. школ Татарстана организована сеть Wi-Fi, также ведется работа по модернизации электронной образовательной платформы, по итогам которой 36 тыс. учителей смогут автоматически вести отчетность и аналитику по образовательным процессам.