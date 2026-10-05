Учителям Татарстана стал доступен ИИ-ассистент на базе «ГосПромпта»

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В Татарстане на платформе «Московская электронная школа» заработал ИИ-ассистент для педагогов на базе сервиса «ГосПромпт». Доступ к нему открыт из личного кабинета МЭШ по кнопке «ГосПромпт», дополнительная авторизация не требуется, сообщает Минцифры РТ.

С помощью ассистента учителя могут получать ответы на вопросы по работе с МЭШ, анализировать успеваемость класса и школы, формировать расписание и поурочные планы, а также готовить материалы к занятиям.

«ГосПромпт» – отечественная ИИ-платформа для автоматизации работы с текстами и создания учебных материалов. С 2025 года ее используют учителя информатики Татарстана. После интеграции с МЭШ и государственной системой «Электронное образование РТ» доступ к цифровым агентам получили все педагогические работники республики.

Наиболее активно ИИ-инструменты используют педагоги Екатерининской школы Новошешминского района, Макуловской средней школы имени А.П. Исаева Верхнеуслонского района и Эколого-технологического лицея №79 Казани.

В числе доступных инструментов – помощник по работе в ГИС «Электронное образование РТ» и МЭШ, аудиоанализ урока, генераторы тестовых заданий, сценариев уроков и рабочих листов, помощник классного руководителя, анализ успеваемости, подбор домашних заданий, создание персональных заданий и школьного расписания. Также доступен помощник ученика в мобильном приложении «Я – школьник» для формирования траектории развития «Юлдаш».

«Мы ведем системную работу над внедрением ИИ-инструментов, которые помогут разгрузить наших учителей. ИИ-ассистенты позволят избавить педагогов от рутины, сократить их рабочие часы на подготовку к урокам и освободить время для самого важного: общения с детьми. Мы продолжим расширять возможности „ГосПромпта“», – рассказал заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.

В ближайшее время функция формирования индивидуальной траектории развития ученика появится в мобильном приложении «Я – школьник». Кроме того, в «ГосПромпте» планируют запустить агент для автоматической проверки тетрадей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету РТ поручил активнее использовать аналитические возможности МЭШ и проекта «Юлдаш». С января 2027 года сервис должен быть внедрен во все образовательные учреждения республики.