Учителям можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей

Согласно действующему российскому законодательству, учителям разрешено принимать подарки стоимостью не более трех тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В статье 575 Гражданского кодекса указывается, что подарки сверх этой суммы, кроме обычных, вручать работникам образовательных организаций запрещено.

Кроме предельной стоимости, законом определено, что обычный подарок – это предмет, вручаемый в неформальной обстановке по случаю праздника или другого события, не связанного с должностным положением преподавателя или исполнением им служебных обязанностей.