news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 августа 2025 17:54

Учителям можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей

Читайте нас в
Телеграм

Согласно действующему российскому законодательству, учителям разрешено принимать подарки стоимостью не более трех тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В статье 575 Гражданского кодекса указывается, что подарки сверх этой суммы, кроме обычных, вручать работникам образовательных организаций запрещено.

Кроме предельной стоимости, законом определено, что обычный подарок – это предмет, вручаемый в неформальной обстановке по случаю праздника или другого события, не связанного с должностным положением преподавателя или исполнением им служебных обязанностей.

#подарки #учителя
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

30 августа 2025
«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

30 августа 2025