Учителям могут разрешить пользоваться «Пушкинскими картами»

Российские власти обсуждают возможность расширения функций «Пушкинской карты». Так, ее действие могут распространить на учителей, которые сопровождают учащихся на экскурсии, в театры либо кинотеатры, сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Вопросы по „Пушкинской карте“ на всех встречах с педагогами задают постоянно. Потому что педагоги абсолютно точно и справедливо считают, что, когда они ведут организованные группы детей, у них должна быть абсолютно законная и легальная возможность (педагог не должен уговаривать директора музея или заранее договариваться, чтобы его пустили) пройти в учреждение», — цитирует депутата ТАСС.

Казакова подчеркнула, что учителя не должны «ждать за дверью» во время экскурсий. Напротив, у них должен быть доступ в учреждение без дополнительных договоренностей.

«Есть экономия по году, которая складывается от неиспользованных средств и, безусловно, мы можем эту экономию использовать», — рассказала она о возможных источниках финансирования.

Депутат добавила, что обсуждается и механизм выдачи «Пушкинской карты». К примеру, ее могут выдавать не лично учителю, а на школу. Образовательное учреждение же будет выдавать ее педагогу в случае необходимости. Либо же карты могут получать классные руководители школьников старше 14 лет.

«Но это могут быть не только классные руководители. Это могут быть советники, завучи. Здесь есть привязка к школе. В этом сложность самой системы, даже не в том, что бюджет нужно найти. По детям бюджет больше, получается, по педагогам будет поменьше», — заключила председатель комитета Госдумы по просвещению.