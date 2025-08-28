Учителям могут официально выделить 4-6 часов в неделю на подготовку к урокам

Депутаты Госдумы Анна Скрозникова, Георгий Арапов и Антон Ткачев обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением закрепить на нормативном уровне выделение учителям от 4 до 6 часов методического времени в неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы обращения предлагают включать это время в расписание как отдельный элемент нагрузки, чтобы педагоги могли планомерно заниматься методической работой в рамках своей основной занятости.

Парламентарии считают, что такая мера позволит создать сбалансированную профессиональную среду, повысить качество образовательного процесса, обеспечить соблюдение трудовых прав педагогов и укрепить кадровый потенциал системы общего образования.

Кроме того, депутаты предлагают разработать разъяснения для региональных властей о необходимости учитывать методическую составляющую при тарификации и распределении нагрузки педагогов.