Учителям и врачам хотят дать право на пенсию за выслугу лет

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что учителя и врачи в России должны получить статус, аналогичный государственным служащим, включая право на пенсию за выслугу лет. Его слова приводит «ТАСС».

Речь не идет о введении обязанности заполнять декларации, как это делают чиновники, но льготы должны быть равными. В частности, парламентарий отметил, что пенсия за выслугу лет, выплачиваемая в дополнение к страховой пенсии, предоставляется значительно раньше при наличии определенного стажа.

Для госслужащих в этом году требуемая продолжительность работы составляет 19,6 года. Миронов подчеркнул, что аналогичный порядок следовало бы распространить и на представителей ключевых социальных профессий.

Политик также обратил внимание на необходимость повышения реальной заработной платы педагогов, учитывая дефицит кадров в образовании. По его мнению, зарплата учителей должна составлять не менее 200% от среднего уровня по региону, что соответствует майским указам президента.

В настоящее время право на пенсию за выслугу лет закреплено за федеральными и региональными госслужащими, муниципальными служащими, военными, сотрудниками Росгвардии, ФСИН и МВД, пожарными, космонавтами и работниками летно-испытательного состава.