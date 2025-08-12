Учителя химии Татарстана высоко оценили работу Дома полимеров в Нижнекамске
Преподаватели химии со всего Татарстана собрались сегодня на республиканском форуме «Химическое образование в условиях современной образовательной реальности: стратегии, приоритеты и задачи» в Нижнекамске. Здесь им провели экскурсию по образовательно-просветительскому пространству «СИБУР. Дом полимеров».
Сами преподаватели высоко оценили как организацию форума и экскурсию, так и проводимые здесь мастер-классы. Так, один из учителей Набережных Челнов рассказал, что акцент сделан на простоте и актуальности информации.
Ее коллега, приехавшая из Ютазинского района Регина Камалова, также отметила легкость в подаче материала. «Всё очень ярко. Рассказывают так, что хочется слушать и слушать. При этом говорят о том, что интересно взрослым, но так, что поймет и ребенок», – поделилась она. По словам Камаловой, подобные экскурсии позволяют окунуться в атмосферу предприятия и ощутить себя одним из работников производства.
«Оказывается, тему полимеров можно преподнести таким интерактивным образом, что всем это будет интересно. Если бы мои ученики тут побывали, они узнали бы очень много нового и заинтересовались бы химией как наукой», – заметила ее коллега Роза Юнусова, также приехавшая из Ютазинского района.
А учитель химии лицея №35 Нижнекамска Ирина Хомякова заявила, что здесь дают ту информацию, которой не хватает в школах при подготовке к ЕГЭ. «На выставке «СИБУР. Дом полимеров» много полезной информации о химическом производстве, этого однозначно не хватает в школе, мы не успеваем в рамках учебной программы эти знания давать ученикам, а на ЕГЭ они нужны», – рассказала Хомякова.
«Очень знаковое событие в знаковом месте, потому что Нижнекамский район представляет из себя химическую столицу республики», – заявил в свою очередь директор Нижнекамского химико-технологического института Ильдар Ахметов, говоря о форуме.
Он подчеркнул, что в районе активно развиваются как предприятия химической отрасли, так и образовательные учреждения. Причем акцент он сделал на школах, где дети знакомятся с химической отраслью. И, как правило, здесь определяется и выбор будущей профессии у выпускников. «И для нашей республики, как одного из лидеров страны в сфере нефтехимии, этот вопрос очень важен», – сказал Ахметов.
Выставка «СИБУР. Дом полимеров» – это современное образовательное пространство, рассказывающее о значении полимеров в повседневной жизни, технологиях переработки сырья и передовых экологических подходах. Экспозиция включает несколько тематических зон: «Большая трансформация», «Мастера нефтехимии» и «Страна СИБУР», каждая из которых знакомит школьников с производственными процессами, профессиями в отрасли и вкладом компании в развитие городов.
Одна из целей «Дома полимеров» – воспитание у жителей города, особенно молодежи, гордости за достижения химической отрасли и привлечение внимания к профессиям в этой сфере. Важной частью выставки является образовательная программа «Учебный день»: она ориентирована на школьников среднего и старшего звена и включает экскурсии, лекции и практические занятия, направленные на знакомство с новыми профессиями, химией, IT и научными исследованиями.