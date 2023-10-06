Учителя Татарстана могут сообщить о перегрузках документами на горячую линию Минобрнауки

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Татарстанские учителя могут сообщить о перегрузках документацией на горячую линию Минобрнауки РТ. Педагоги не обязаны готовить отчеты и документы кроме тех, которые указаны в перечне Минпросвещения России. Они также не должны дублировать в бумажном виде электронную документацию, напомнили в ведомстве.

«Согласно списку, учителям необходимо подготовить рабочую программу учебного предмета, курса, модуля; журнал учета успеваемости; журнал внеурочной деятельности; план воспитательной работы и характеристики на учащихся, если такой запрос поступил», – отметили в министерстве.

В Минобрнауки уточнили, что в Год педагога и наставника, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, на первый план выходят вопросы обучения и воспитания детей. Для этого учителю необходимо внедрять новые методы и формы работы со школьниками. При этом важно сократить школьную документацию и снизить бюрократическую нагрузку с педагога.

Обращения по вопросам документационной нагрузки учителей в случае нарушения прав принимаются по телефонам: 8(843)237-76-21, 8(843)237-75-15. Кроме того, оставить сообщение можно в сообществе Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ в соцсети «ВКонтакте».