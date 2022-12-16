Учителя Татарстана для работы получат 12 тыс. ноутбуков

Учителя Татарстана получат 12 тыс. ноутбуков. Таким образом, в общей сложности две трети педагогов в этом учебном году будут оснащены новыми компьютерами для работы. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки республики Рамис Музипов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В этом году для педагогических работников были закуплены 12 тыс. ноутбуков и переданы учителям. Всего у нас 36 тыс. педагогических работников. В стадии закупочных процедур еще 12 тыс. ноутбуков», — рассказал докладчик.

Музипов добавил, что за девять лет в систему образования было передано около 90 тыс. ноутбуков. Кроме того, по его словам, система образования Татарстана «справилась с задачей оснащения высокоскоростным интернетом». Так, в 2020 году все 1414 школ и 260 их филиалов, а также 65 средних профессиональных образовательных учреждений были обеспечены доступом к Сети.

Продолжается работа по подключению к высокоскоростному интернету учреждений дополнительного и дошкольного образований, отметил замминистра. «На сегодня созданы все условия с точки зрения цифровизации всех общеобразовательных организаций», — подчеркнул Музипов.