Учителя татарского языка смогут получать по 115 тыс. рублей за победителей олимпиад

Формат поддержки учителей родного (татарского) языка и литературы изменят в Татарстане. Вместо грантов им начнут выплачивать денежные поощрения за подготовку победителей и призеров профильных олимпиад. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту Кабмина РТ, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Проект соответствующего постановления Кабмина республики разработали после решения изменить механизм этой меры поддержки. Предложение утвердил Раис Татарстана 3 февраля 2026 года.

Суть изменений – переход от грантовой системы к прямым выплатам. При этом содержательно программа останется прежней: поощрения будут получать учителя, чьи ученики добились высоких результатов на республиканских олимпиадах по татарскому языку и литературе или на Международной олимпиаде по татарскому языку.

Выплаты будут распределяться на конкурсной основе. Размер поощрения составит 115 тысяч рублей, ежегодно его смогут получить 13 педагогов.

Средства уже заложены в бюджете Татарстана на 2026 год, дополнительных расходов не потребуется. Также документ не требует проведения оценки регулирующего воздействия, а заключения независимой антикоррупционной экспертизы по нему не поступали.