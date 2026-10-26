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Происшествия 26 октября 2026 15:32

Учителя подозревают в убийстве пожилой женщины и ее внука в Санкт-Петербурге

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Учителя математики подозревают в двойном убийстве в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, в ночь на 26 октября в доме на улице Комиссара Грушко обнаружили тела пожилой женщины и ее внука. Возле дома нашли избитую 32-летнюю мать ребенка.

Согласно информации агентства, мужчина, подозреваемый в убийствах, в 2016 году окончил магистратуру Национального университета физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгафта как тренер по плаванию, а в 2023 году прошел профессиональную переподготовку, получив квалификацию учителя математики. Предположительно, мужчина состоял в отношениях с 32-летней женщиной и был отцом ее ребенка. Подозреваемого ищут.

#двойное убийство #Санкт-Петербург #учитель
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