Учителя подозревают в убийстве пожилой женщины и ее внука в Санкт-Петербурге

Учителя математики подозревают в двойном убийстве в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, в ночь на 26 октября в доме на улице Комиссара Грушко обнаружили тела пожилой женщины и ее внука. Возле дома нашли избитую 32-летнюю мать ребенка.

Согласно информации агентства, мужчина, подозреваемый в убийствах, в 2016 году окончил магистратуру Национального университета физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгафта как тренер по плаванию, а в 2023 году прошел профессиональную переподготовку, получив квалификацию учителя математики. Предположительно, мужчина состоял в отношениях с 32-летней женщиной и был отцом ее ребенка. Подозреваемого ищут.