«О северо-западном диалекте башкирского языка говорят только блогеры»

Чем важны диалекты татарского языка, для чего нужно их изучать, как развивалась наука диалектология и какова вероятность того, что язык жителей северо-запада Башкортостана – это диалект башкирского языка? Об этом сотрудники Института языка, литературы и истории АН РТ говорили на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В изучении диалектов видят признаки раздробления народа»

Диалекты – неотъемлемая часть языка, и очень важно, чтобы они основательно были изучены, подчеркнул на встрече с журналистами директор ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова, доктор филологических наук Ким Миннуллин. Дело в том, что во время фольклорных экспедиций в регионы, когда ученые собирают материалы об устном народном творчестве, костюмах, образе жизни, говоре, образцах надписей на надгробных камнях, всегда встречаются материалы, связанные с языком.

— Хотим мы или нет, научный сотрудник напрямую работает с диалектологией. Эти исследования нам позволяют увидеть большую историю нашего народа, как он во многих регионах соседствует со многими народами, и другие его особенности. Но почему-то в отдельных случаях чувствуется не совсем понятное отношение к изучению диалектов. Кто-то считает, что это приводит к разделению нашего народа.

Если посмотрите журнал «Сәхнә», в статье о дубъязском говоре проглядывается мысль, что «диалектология совершенно ненужная наука». Надо уходить от таких утверждений. Возьмем только программу ансамбля песни и танца, там подряд идут танцы астраханских, сибирских татар и так далее. Мы гордимся, что татары богаты на разнообразные национальные костюмы, орнаменты, образцы фольклора. А когда дело доходит до языка, то высказываются вот такие мнения. Каждое наше направление напрямую связано с диалектологией. Если не будем должным образом изучать диалекты, то мы не сможем основательно изучить и примеры устного народного творчества – дастаны, древние и средневековые источники литературы, надгробные тексты, песни и образцы других жанров, - сказал Ким Миннуллин.

Диалектология – наука сложная, работающих в этом направлении специалистов мало, всего 2-3 человека, добавил он.

Заместитель директора ИЯЛИ Олег Хисамов напомнил, что первыми татароязычные диалекты начали изучать не татары, а русские и немецкие ученые.

Олег Хисамов: «Основателем татарской диалектологии считаем Александра Бессонова. В 1881 году был опубликован его первый труд по результатам научного изучения татарских говоров» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

— Основателем татарской диалектологии считаем Александра Бессонова. В 1881 году был опубликован его первый труд по результатам научного изучения татарских говоров. В этом труде впервые говорится о классификации диалектов.

У нас научное изучение диалектов началось в 1939 году после того, как открылось отделение языка в институте истории. Летом 1940 года языковеды под руководством Латыфа Заляй выезжают на первую экспедицию в Сибирь для изучения барабинского диалекта.

Джамал Валиди – человек, который в институте стоял у истоков диалектологический деятельности. В 1950-1960-х годах начинается большой проект по созданию атласа русских говоров, а также атласа говоров тюркоязычных народов. Ученые нашего института одними из первых среди тюркских народов присоединяются к этой работе. В 50-80 годах экспедиции связаны со сбором материалов для этого масштабного научного труда. В 1989 году работа над атласом была завершена. В 2015 году мы его издали в формате книги, с изменениями. В него вошли 246 карт, на которых отмечены различные фонетические явления, лексические и морфологические особенности. Ученые объездили около тысячи деревень. В 2009 году вышел большой диалектологический словарь татарского языка. В нем около 40 тысяч единиц. Наши диалектологи проделали большую работу: в жару и стужу, по грязи на лошадях проехав сотни километров, изучили диалекты, - коротко ознакомил с историей татарской диалектологии Олег Хисамов.

По его словам, сейчас в России два сильных центра по изучению говоров, которые находятся в Москве и Новосибирске. В этих центрах особенности говора, произношение звуков изучают при помощи специальных точных аппаратов, камер, компьютерных программ, составляют артикуляционную карту. Татарские ученые мечтают дорасти до подобного уровня, заметил Хисамов.

— Диалекты – это живая речь народа. Изучение языка – это изучение истории. Диалекты постоянно подпитывают, обогащают литературный язык. К ним надо относиться как к родному языку, языку предков, родителей, - уверен ученый.

Алина Хусаинова рассказала об общих корневых формах в материнском и переходном говорах Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Старший научный сотрудник института Алина Хусаинова рассказала об общих корневых формах в материнском и переходном говорах.

— Например, есть слово «шөкәтсезләнү». В шарлыкском говоре на территории Оренбурга и приграничном Башкортостане это слово ходит в значении «ямьсезләнү» (вести себя некрасиво, неприглядно). А в мамадышском говоре есть слово «шөкәтсез» – в значении «ямьсез» (некрасивый, неприятный, дурной). Значит, в материнском и переходном говорах сохранилась общая корневая форма, - объяснила она.

Алина Хусаинова также разъяснила ситуацию с распространенным среди татар Башкортостана дифтонгом «ай-әй» (бармай-килмәй). Неправильно называть его особенностью башкирского языка, потому что он есть и в среднем и восточном диалектах, сказала ученая.

«Говоры переселившихся в Сибирь татар еще не изучены»

У диалектологов еще остается огромное поле для деятельности. По словам руководителей института, изучение некоторых говоров еще и не начиналось.

— С 50-х годов диалектологические экспедиции побывали практически в каждом регионе, можем сказать, что в основной своей массе наши говоры уже изучены. Однако татарский мир очень большой, поэтому остаются и пробелы. Мы переходим на более основательное изучение говоров татарского языка, будем повторно выезжать во все регионы. Ежегодно у нас проводятся по 2-3 комплексных экспедиции. Вот уже несколько лет наши специалисты выезжают в сибирский регион, - рассказал Ким Миннуллин.

Олег Хисамов пояснил, почему появилась необходимость заново выезжать в районы компактного проживания татар в Сибири.

— Мы еще раз побывали в Омском, Томском, Тюменском, Новосибирском областях. С времен первых экспедиций прошло уже несколько десятилетий, а язык постоянно находится в развитии, или наоборот, он идет к исчезновению. Мы, диалектологи, стараемся зафиксировать нынешнее состояние языка. Какие изменения происходят в языке сегодня, какие влияния на него оказываются, наблюдаются ли признаки ассимиляции другими языками – мы должны это исследовать.

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В Иркутске мы поняли, что помимо говоров сибирских татар нам необходимо изучить и говоры переселенцев на эти территории, потому что начиная с XVII века на территории Сибири массово перебирались и казанские татары. Из-за голода, ссылок, за заработком... Изучение этих говоров еще и не начиналось, ученые даже не заезжали в деревни. Впервые при поездке в Иркутскую область сделали попытку их изучить. В конце декабря выйдет книга о татарах Иркутска. В следующем году планируем исследовать говоры татар Красноярского края. Есть еще совсем не изученные говоры Бурятии, Забайкалья. Эта работа всегда будет продолжаться, - сказал Олег Хисамов.

«О северо-западном диалекте башкирского языка говорят только блогеры»

Как известно, определенные круги в Башкортостане продвигают теорию о том, что говор татар северо-запада республики – ничто иное, как “северо-западный диалект башкирского языка”. Журналисты спросили у представителей ИЯЛИ – какова вероятность существования такого диалекта?

«Хотя в последнее время ведутся разговоры об этом диалекте, в Академии наук Башкортостана нет ни одного ученого, который бы вчера или сегодня занимался этим направлением. Все те, [кто говорит об этом диалекте], — это совершенно неизвестные нам, совершенно не близкие филологии, изучению башкирского языка и тюркских языков в целом люди», — высказал позицию татарских ученых Ким Миннуллин.

«Насколько такие люди знают башкирский язык — сказать не могу, но среди них ученых нет», — подчеркнул он. Если это диалект башкирского языка, то его должно быть слышно на телевидении и радио, уверен ученый.

«Я думаю, что хотя бы на государственном телевидении, радио, в официальных выступлениях параллельно с нормативным башкирским языком этот диалект тоже должен был бы звучать, а мы его не слышим и не видим. По меньшей мере этот диалект должен был бы напрямую участвовать в формировании литературного башкирского языка», — пояснил Ким Миннуллин.

«Хотя в последнее время ведутся разговоры о северо-западном диалекте, в Академии наук Башкортостана нет ни одного ученого, который бы вчера или сегодня занимался этим направлением» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Алина Хусаинова обратила внимание на отсутствие научных оснований у теории о «северо-западном диалекте башкирского языка». По ее словам, при условии верности этой теории в этом диалекте должны были бы присутствовать элементы ядра башкирского языка, которые можно обнаружить во всех остальных его диалектах.

«Например, если возьмем фонетику, то в системе согласных использование звуков «ҫ» и «һ» — это специфическая особенность башкирского языка. На этих территориях такой особенности нет», — объяснила она.

«Система диалектов называется диасистемой. Особенности языка, присущие всем диалектам и говорам, называются ядровыми элементами. Например, у слова „чиләк“ (ведро) диалектальный элемент — это „бидрә“. А периферийные элементы — это элементы, имеющие некоторую специфику», — добавила ученый.

Алина Хусаинова также рассказала, что в этих районах Башкортостана между татарами и башкирами установились дружественные отношения. «Есть башкиры, владеющие татарским языком, есть и татары, владеющие башкирским языком. Но они открыто признают, какой они национальности. Я считаю неуместным разговор о языке переводить на какую-то национальность», — подчеркнула она.

«Мы говорим, что северо-западные говоры в Башкортостане — это никак не диалект башкирского языка, а говоры татарского языка», — подтвердил оценку коллег Олег Хисамов.

«На какой глубине искать башкирскую идентичность?»

Что касается Башкортостана, то в этом году изданы три книги по фольклорным материалам, собранным в тридцати районах соседней республики. В книги вошли предания и легенды, песни, беиты и мунаджаты, а также истории деревень.

— Можно сравнить башкирское устное народное творчество с материалами, собранными в 30 районах. Мы были в комплексной экспедиции в Стерлибашевском районе. Собрали материалов на две книги. При комплексном подходе мы можем определить, кто проживает именно на этой территории, потому что хоть какие-то элементы сохраняются, невозможно их потерять за какой-то отрезок времени. Были экспедиции в Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, там есть наши соплеменники, давно проживающие в этих регионах. Раньше они жили деревнями, слободами. Даже спустя годы они не растворились и не исчезли, они знают своих предков, откуда они переехали. По каждому из направлений можно увидеть сохранившиеся элементы, свидетельствующие, что они татары. Значит, эти элименты устойчивые, они просто так не исчезают, - сказал Олег Хисамов.

Пытаясь защитить свою теорию “северо-западного диалекта”, этномиссионеры в Башкортостане также заявляют, что жители западных районов республики – это башкиры, под влиянием татарских учителей превратившиеся в татар. Ким Миннуллин на примерах объяснил, что такие заявления не имеют под собой никакого основания.

Ким Миннуллин родился в 1959 году в западном районе Башкортостана, в молодости общался с людьми, родившимися в XIX веке, однако среди них не было ни одного башкира Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

— Тагир Ахунзянов говорит, что на западе жили башкиры, которые говорили на башкирском языке. И вот к ним в деревни приезжают учителя-татары, начинают приходить татарские газеты, выступают театры, и под этим влиянием более ста деревень – скажем, половина Башкортостана, стали татарами.

Представим, что после первой революции стали выходить татарские газеты. Пока они дошли до деревень и стали настолько доступны и популярны, чтобы иметь воздействие на население, уже пришла советская власть. Когда возник театр, мы знаем. Медресе были в каждой деревне, но не могли они повлиять настолько, чтобы сотня деревень исчезли, это абсолютно невозможно.

Возьмем только дубъязский говор Заказанья. Около десяти деревень. Почему, находясь прямо под Казанью, при том, что преподавание ведется на литературном языке, при наличии прессы, радио-телевидения, театра, этот говор не исчез и исчезать не собирается, люди продолжают общаться на своем говоре, - сказал ученый.

Он также привел пример из собственного опыта. Ученый родился в 1959 году в западном районе Башкортостана, в молодости общался с людьми, родившимися в XIX веке, однако среди них не было ни одного башкира.

“На какую глубину нам надо спуститься, чтобы добраться до “башкирского” слоя идентичности? Поэтому, это не может быть аргументом. Языковеды, профессионалы это не изучали. Если разные блогеры, политтехнологи через СМИ продвигают этот вопрос, это никак не профессиональное обоснование”, - сказал Ким Миннуллин.

Алина Хусаинова также отметила, что на написанных на кириллице старинных трудах о башкирским языке нет ни слова о северо-западных говорах башкирского языка.



Автор: Гульнар Гарифуллина, www.intertat.tatar, перевод