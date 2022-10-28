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Ру Тат
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Наука и образование
28 октября 2022  12:06

Учителя могут пожаловаться на перегрузку документацией на горячую линию Минобрнауки РТ

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Татарстанские учителя могут сообщить о перегрузках документацией на горячую линию департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ. 

В ведомстве напомнили, что педагоги не обязаны готовить отчеты и документы кроме тех, которые указаны в перечне, утвержденном Минпросвещения РФ. Кроме того, они не должны дублировать в бумажном виде электронную документацию.

Согласно списку, учителям необходимо подготовить рабочую программу учебного предмета, курса, модуля; журнал учета успеваемости; журнал внеурочной деятельности; план воспитательной работы и характеристики на учащихся (если поступил запрос).

Обращения принимаются по номерам 8 (843) 237-76-21, 8 (843) 237-75-15, а также в сообществе департамента во «ВКонтакте».

#горячая линия #Минобрнауки РТ
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