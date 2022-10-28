Учителя могут пожаловаться на перегрузку документацией на горячую линию Минобрнауки РТ

Татарстанские учителя могут сообщить о перегрузках документацией на горячую линию департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ.

В ведомстве напомнили, что педагоги не обязаны готовить отчеты и документы кроме тех, которые указаны в перечне, утвержденном Минпросвещения РФ. Кроме того, они не должны дублировать в бумажном виде электронную документацию.

Согласно списку, учителям необходимо подготовить рабочую программу учебного предмета, курса, модуля; журнал учета успеваемости; журнал внеурочной деятельности; план воспитательной работы и характеристики на учащихся (если поступил запрос).

Обращения принимаются по номерам 8 (843) 237-76-21, 8 (843) 237-75-15, а также в сообществе департамента во «ВКонтакте».