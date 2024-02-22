Учителя мамадышской школы собрали 100 тысяч рублей на строительство мобильной бани

Фото: Эльмира Минникаева

В школе № 3 города Мамадыш чествовали жен участников СВО, чьи дети учатся в данном образовательном учреждении. Всего таких семей здесь восемь.

«Отцы наших школьников героически защищают родину в зоне СВО. Мы не можем поздравить их лично, но можем сделать приятное их семьям. Именно поэтому мы решили пригласить их жен и детей на праздничный концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Эти хрупкие на первый взгляд женщины имеют самое непосредственное отношение к празднику, ведь пока их мужья воюют на передовой, рискую жизнью и здоровьем, жены взвалили на себя все хлопоты, в том числе и мужские обязанности, и в одиночку воспитывают детей. Пусть наше внимание и подарки хоть немного, но скрасят их повседневные тревожные будни. Мы понимаем, как им сейчас тяжело, мы понимаем их переживания», — рассказывает директор учреждения Фанис Мухаметзянов.

Фото: Эльмира Минникаева

Концерт состоялся в актовом зале школы, здесь чествовали членов семей военнослужащих и почтили минутой молчания память мамадышских бойцов, кто отдал жизнь в зоне СВО.

Среди приглашенных — мать троих детей Лейля Куттусова. Старший учится в пятом, средний – в третьем классе городской школы № 3. Самому младшему — 7 месяцев. Лейля сейчас в декретном отпуске, а супруг работал в строительной сфере.

Фото: Эльмира Минникаева

«Уйти в зону СВО Рустем собирался несколько раз. Первые два раза мне удалось его отговорить не ехать, в третий раз не получилось, — признается Лейля. — Он имеет боевой опыт, служил в Чечне. Он не мог спокойно сидеть дома, когда другие его товарищи и друзья сражаются на передовой. Его желание защищать и воевать — оказалось сильнее. В сентябре 2023 года Рустем подписал контракт. Сейчас он командир взвода. Конечно скучаем, конечно тяжело, тревожно. Сложно с новорожденным малышом одной на руках, но кто-то же тоже должен воевать», — рассказывает женщина.

Автомобиль, которым управлял Рустем и возил семью и детей везде куда нужно, сейчас стоит во дворе. Если нужно куда-то съездить, например, в больницу, Лейля просит отца. Молодая женщина не отчаивается. И чтобы не доставлять неудобства родным и близким сама решила выучиться на права.

«Сдам экзамены и буду водить», — делится планами Лейля.

Фото: Эльмира Минникаева

В общеобразовательной организации ни на минуту не забывают о нынешних героях. Есть среди них не только отцы школьников, но и их старшие братья. Служат сейчас в зоне СВО и 2 выпускника школы. С самого начала специальной военной операции педагоги совместно с учениками всячески помогают солдатам.

Помимо сбора гуманитарной помощи здесь занимаются изготовлением окопных свечей, сухого душа, маскировочных сетей. В ноябре прошлого года своими силами в школе изготовили станок для плетения сетей, закупили необходимые материалы. Плетут сети все вместе: директор, школьники, учителя. Делают это во время перемен, часто остаются после уроков. А сегодня к ним присоединились и родители — жены участников СВО.

Фото: Эльмира Минникаева

«Нашему коллективу удалось собрать около 100 тысяч рублей. Эти деньги мы изначально начали собирать для мобильной бани, изготовлением которой занимается наш земляк. Собранные средства передали Юрису Шакурову, чтоб он закупил все необходимое для строительства бани на колесах и собрал ее. Баня уже готова, ждет отправки в зону СВО. Мы хотим, чтоб она стала подарком от нас для ребят на передовой, чтоб они почувствовали нашу заботу и знали, что мы их поддерживаем и ждем. На деньги, собранные школьниками сдав макулатуру, мы приобрели два аккумулятора для легковых машин. Их уже увезли с гуманитарным грузом», — рассказал Фанис Мухаметзянов.

Собирают теплые вещи и все, в чем нуждаются наши солдаты. Каждую среду пишут письма солдатам. Это — уже традиция.

Фото: Эльмира Минникаева

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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