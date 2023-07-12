Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Учителя истории и физкультуры из Бугульмы стали добровольцами и едут на спецоперацию
Двое педагогов из Бугульмы, учитель истории и учитель физической культуры, решили стать добровольцами и отправиться в зону специальной военной операции.
Вместе с тем эти два педагога не станут первыми школьными преподавателями из Бугульмы в составе российской армии. Так, учитель кадетской школы Ботиржон отправился на фронт несколько месяцев назад, сейчас он как раз находится в краткосрочном отпуске. Вместе с другими военнослужащими боец встретился с мэром Бугульмы Линаром Закировым и поделился впечатлениями от военной службы.
Он рассказал, что встретил в зоне спецоперации бывшего ученика, которого учил с 5-го класса. Сейчас бывший ученик стал командиром группы и это, по словам учителя, вызвало гордость и уважение в его душе.
Коллеги Ботиржона — преподаватели истории и физкультуры уже в эти выходные отправятся на боевое слаживание. «Время сейчас непростое. Не хотим оставаться в стороне. Это чувство долга. Мы как мужчины обязаны внести свой вклад в общее дело», — объяснили они свое решение.
«Берегите себя, обязательно всем вернуться живыми и здоровыми. В нашей победе я не сомневаюсь. Пока есть такой настрой у наших парней – нас никто не победит. Спасибо вам огромное!» — сказал в завершение встречи глава Бугульминского района Линар Закиров.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»