Учителя истории и физкультуры из Бугульмы стали добровольцами и едут на спецоперацию

"Бугульминская газета"

Двое педагогов из Бугульмы, учитель истории и учитель физической культуры, решили стать добровольцами и отправиться в зону специальной военной операции.

Фото: «Бугульминская газета»

Вместе с тем эти два педагога не станут первыми школьными преподавателями из Бугульмы в составе российской армии. Так, учитель кадетской школы Ботиржон отправился на фронт несколько месяцев назад, сейчас он как раз находится в краткосрочном отпуске. Вместе с другими военнослужащими боец встретился с мэром Бугульмы Линаром Закировым и поделился впечатлениями от военной службы.

Он рассказал, что встретил в зоне спецоперации бывшего ученика, которого учил с 5-го класса. Сейчас бывший ученик стал командиром группы и это, по словам учителя, вызвало гордость и уважение в его душе.

Коллеги Ботиржона — преподаватели истории и физкультуры уже в эти выходные отправятся на боевое слаживание. «Время сейчас непростое. Не хотим оставаться в стороне. Это чувство долга. Мы как мужчины обязаны внести свой вклад в общее дело», — объяснили они свое решение.

Фото: «Бугульминская газета»

«Берегите себя, обязательно всем вернуться живыми и здоровыми. В нашей победе я не сомневаюсь. Пока есть такой настрой у наших парней – нас никто не победит. Спасибо вам огромное!» — сказал в завершение встречи глава Бугульминского района Линар Закиров.