Учителя и ученые обсудили в Челнах проблемы и перспективы развития сельских школ

Фото: телеграм-канал ректора НГПУ Альфинур Галиакберовой

В Набережночелнинском государственном педагогическом университете состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция «Образование в сельских территориях: опыт и направления развития». Ее участниками стали педагоги из 30 районов Татарстана, а также Башкирии и Ярославской области, ученые и научно-педагогические работники российских вузов.

Перед участниками стояла задача — оценить перспективы развития малокомплектных школ, рассказать об особенностях сельских школьников и проблемах, с которыми сталкиваются педагоги таких учебных заведений, рассказала ректор вуза Альфинур Галиакберова. Мероприятие прошло в формате интенсива: объединившись в проектные группы, учителя обозначили проблемы и пути их решения, подготовив проекты. Лучшие из них были представлены в финале конференции, а затем, после доработки, будут презентованы на открытом педагогическом форуме «Образование: реалии и перспективы» в апреле.

В конференции приняли участие заместитель директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Сергей Антонов, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. Почетные гости высоко оценили уровень организации события.