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Изменить условия денежных поощрений для учителей физики, математики, информатики и химии планируют в Татарстане. Проекты постановлений Кабмина республики предусматривают увеличение числа выплат по нескольким номинациям и уточнение их размеров, сейчас они проходят антикоррупционную экспертизу.

Для педагогов физико-математического профиля планируют предусмотреть до 190 поощрений по 344 828 рублей каждое. Молодые учителя смогут получить до 50 выплат по 275 862 рубля. Еще одну номинацию введут для педагогов – руководителей физико-математических кружков: по ней предусмотрят до 301 поощрения по 103 448 рублей.

Отдельные выплаты установят для учителей физико-химического профиля. В этой категории планируют выделить до 155 поощрений по 345 тыс. рублей. Молодым педагогам предусмотрят до 50 выплат по 288 тыс. рублей.

Изменения также затронут рейтинговые списки претендентов на поощрения: количество мест в них увеличат в соответствии с новыми лимитами выплат. Речь идет о педагогах государственных и муниципальных школ Татарстана.