Учительницу русского из Горловки приговорили к 11 годам колонии за шпионаж в пользу ВСУ

Жительницу Горловки в Донецкой Народной Республике приговорили к 11 годам колонии. Как сообщает ТАСС, она собирала данные о российских военнослужащих для Службы безопасности Украины.

Ее признали виновной по статье «Шпионаж».

Выяснилось, что с февраля по июнь 2023 года женщина, работающая учителем русского языка и литературы в одной из школ города, собирала данные о количестве и месте расположения военнослужащих Вооруженных сил РФ.