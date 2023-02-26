Учительница Сирина Насибуллина: «Будни учителя – не скрою, уйма бумажной работы!»

Сирина Насибуллина: «Я думаю, уважение к учителю всегда будет, несмотря на разные времена и устои в обществе»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сирина Ринатовна, вы совсем недавно вступили на стезю учителя, наверняка у вас свежие впечатления от современной школы. Хочу задать вопрос, который кажется очень актуальным: как изменилось отношение к учителю? Есть ли уважение, признание авторитета педагога?

Конечно, с изменениями в обществе меняется и воспитание детей, также и отношение к профессии учителя в целом, конкретно к учителю. Когда мы учились в школе, было такое понятие: «бояться даже взгляда учителя», то есть беспрекословный его авторитет. Но и сейчас среди учеников есть такие, кто по взгляду понимает, что хочет сказать учитель. В то же время учеников с тяжелым характером тоже достаточно много.

Я думаю, уважение к учителю всегда будет, несмотря на разные времена и устои в обществе. Профессия учителя всегда актуальна, и авторитет учителя обрушить не удастся. Потому что именно в школе человек начинает формироваться, его взгляды на жизнь закладываются здесь.

А главное – личностные качества самого учителя, каким он предстанет перед детьми, родителями. Именно исходя из этого появляется уважение. Надо правильно говорить с детьми, и родителями. Всем нравится доброжелательное, внимательное и чуткое отношение к себе.

Значит, чтобы дети и родители уважали, учителю надо быть добрым?

Доброта в первую очередь, но иногда нужна и строгость. Всем не угодишь, и невозможно всем подряд понравиться. Надо иметь собственную позицию, держаться ее, требовать и при этом соблюдать баланс между мягким и строгим обращением. Главное – выполнять свою работу. Учитель отвечает за знания учеников.

Тут надо учесть, что родители видят учителя через точку зрения своего ребенка. По его словам возникает портрет учителя. И только после личного знакомства родители уже могут составить собственное мнение о педагоге. Главное – чтобы учитель нравился ученику. Если ребенку комфортно с ним, то и желание учиться у него будет.

Я выделяю одно важное качество учителя – это справедливое, равное отношение ко всем ученикам. Не должно быть каких-то там любимчиков или неугодных учителю детей. Когда учитель хочет работать, искренне переживает за детей, то это заметно. Родители очень хорошо чувствуют отношение к своему ребенку.

Не приводит ли доброе отношение к тому, что некоторые родители считают нормальным в любое время суток писать, звонить учителю?

Я прошу своих родителей уважать мое личное время и после рабочего времени (18.00) обращаться ко мне только по самым неотложным вопросам. В таких случаях я сама им звоню. Я думаю, что сами учителя, позволяя звонить им круглосуточно, превращают себя в человека, который даже в 12 ночи берет трубку.

«Если построить урок так, чтобы было интересно, то и самый непослушный ребенок втянется в процесс» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Я считаю, что учителя разделяются на тех, кого хочется слушать, и тех, кого слушать не хочется, – при всем уважении к учителю сидеть на его уроке неинтересно, скучно. Это тоже – личные качества учителя?

Но и дети разные! Бывают такие – хоть ты танцуй перед ними, они все равно ничего делать не будут. Каждый ребенок уникален. И к жизни они относятся по-своему. Каждому не угодишь.

Конечно, я согласна, учитель должен заинтересовать ребенка. Если построить урок так, чтобы было интересно, то и самый непослушный ребенок втянется в процесс. Бывают ученики, которые занимаются на уроке без всякого энтузиазма, просто потому, что требуют. У меня в классе тоже есть такой ребенок. Ему на уроке не интересно, поэтому мы с ним на перемене что-нибудь вместе делаем. Мы можем вдвоем сидеть что-то раскрашивать. Только тогда я понимаю, какой это ребенок, какие у него мысли и переживания.

Есть много приемов, чтобы увлечь детей и удержать их внимание. Тут и артистизм нужен, умение проявлять эмоции, передавать через мимику, управлять голосом – где-то громче, где-то понизить голос. Конечно, если будешь говорить однообразно, монотонно, кто же тебя будет слушаться?

А вас слушаются?

Слава богу, да. Это мой второй класс. Наше общение началось еще в апреле прошлого года. У меня нет такой проблемы, чтобы дети не слушались, не любили. Я люблю детей, и это чувствуется. Дети очень чуткие в этом плане. На уроке я учитель, а на перемене – друг. На перемене они со мной делятся своими переживаниями, а на уроке общение только по предмету. Знаете, с опытом приходит и понимание. С детьми не получится строить строго разделенные отношения: «я – учитель, ты – ученик». Надо выйти за эти рамки, увидеть ребенка изнутри, смеяться вместе с ними, говорить с ними, дружить с ними.

Я так скажу – если ты не любишь детей, не переносишь шум, не готов слушать их разговоры, когда на каждой перемене дети подходят, что-то спрашивают, то можешь даже не пытаться работать в школе.

«Я очень переживала. Если дети затруднялись решить какую-то задачу, я думала: «Может быть, это я не умею объяснять, может быть, мне не стоит здесь работать, может, мне уйти?» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В первые дни утром боялась идти в школу»

Расскажите, какие впечатления вы получили от самых первых шагов в профессии? Было тяжело?

Мне на работе сразу сказали: «Твой первый класс запомнится больше всего, и прольешь больше всего слез». Так и вышло.

Провести 45 минут урока во время практики – это самое легкое. Вот ты уже с дипломом приходишь в качестве специалиста, при этом тебе всего 20 лет. Тебе под крылышки дают 25 учеников, и тебе еще надо построить отношения с родителями, которые по возрасту как твои собственные родители. Было очень сложно.

Я очень переживала. Если дети затруднялись решить какую-то задачу, я думала: «Может быть, это я не умею объяснять, может быть, мне не стоит здесь работать, может, мне уйти?» Был такой период: с утра встаю, и хочется плакать. Мне не хочется идти на работу, потому что я боюсь, потому что мне кажется, что я не даю знаний. Потом я быстренько «собралась». Наверное, мне помогли разговоры с мамой.

Как-то я сказала: «Уйду». Она: «Уходи». Я опешила – вот так быстро согласилась? «Почему так коротко отвечаешь?» – говорю маме. Она мне: «Ну хорошо, уходи. Тебе еще только 1 сентября передали 25 детей. Тебе, вчерашнему студенту, родители доверили 25 детей. И ты только потому, что что-то у тебя не получилось, испугалась, вот так бросишь этих 25 детей и уйдешь? Иди, если посмеешь, уходи, – сказала она. – На месте этих родителей я бы 20 раз подумала, отдавать тебе детей или нет. А они отдали. Тебе надо 25 детей воспитать и дать им самое лучшее», – сказала мама.

После этого разговора я очень долго думала и поставила себе цель довести до 5 класса этих детей. Взяла 25 детей и всех 25 обучила и выпустила из начальных классов.

И я так прикипела душой к этим детям, очень тяжело было расставаться с ними, на выпускном мы все просто разревелись. Четыре года пролетели как один день. Так не хотелось с ними расставаться, мы же только-только узнали друг друга, все было хорошо, и вот они уходят в пятый класс.

Но мы до сих пор с ними держим связь. Приходят, расспрашивают, как у меня дела, с моими первоклашками решают задачи, вместе нам так хорошо и весело. Действительно, этот мой первый класс, наверное, запомнится мне больше всех.

«Я еще в 6 классе загорелась желанием стать учительницей. На каблуках, в красивом платье, с журналом под мышкой идти по коридору – такая у меня была мечта» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Получается, романтика профессии учителя в первые же дни разбилась о реальность?

Я еще в 6 классе загорелась желанием стать учительницей. На каблуках, в красивом платье, с журналом под мышкой идти по коридору – такая у меня была мечта. Только в моем представлении работа учителя состояла лишь в том, что ты ведешь урок, проверяешь тетради, ставишь оценки в журнал – и всё, дети идут по домам, и ты свободна. Именно так происходило у нас на практике.

А когда начались будни учителя – не скрою, уйма бумажной работы! Ученики расходятся по домам, а у тебя начинается – анализы каждую четверть, анализы после каждой контрольной, планы должны быть и в бумажном, и в электронном виде, в начале каждого учебного года к каждому предмету учебные программы, внесение в них изменений, план воспитательной работы, журнал группы продленки, журналы кружков, социальный портрет класса, таблица питания, каждый день по трем-четырем предметам по 25 тетрадей на проверку, выставление оценок… Вот с этой бумажной работой было трудно.

Я знала, что профессия учителя трудная. Дедушка моей мамы был учителем, и моя мама тоже получила образование учителя, но работала воспитательницей в садике. Поэтому какой-то романтики в профессии учителя я не видела изначально, но мне, конечно, не очень нравилось такое обилие бумажной работы. Но потом привыкаешь, принимаешь как должное и делаешь ее.

Наверняка к молодой учительнице есть внимание не только от коллег и руководства, но и от учеников.

На новом месте, молодой ты или нет, все равно поначалу относятся с некоторым недоверием. Пока нет опыта, сначала тебя испытывают. Но по поводу «молодой учительницы» был интересный случай.

Для кастинга в конкурсе «Татар кызы» для презентации мне нужен был партнер. Среди знакомых не нашлось ребят, готовых выйти на большую сцену. До полуфинала остается всего неделя, переживаю ужасно. Тут вспомнила нашего старшеклассника, который ходил на занятия по актерскому мастерству, активного участника всех наших мероприятий. Поговорила с учителями, получила согласие. Ирек и сам не отказался, спасибо ему. Мы вместе показали подготовленный наш номер. Я вышла в финал, и он очень мне в этом помог.

Тут в школе начались каникулы, старшеклассники готовятся к выпускному вечеру. И ко мне подходит классный руководитель Ирека, просит помочь. Оказывается, заболела партнерша по вальсу. Мне сказали: «Он тебе помог, теперь твоя очередь!» За два дня меня обучили вальсу. Всем классом нашли подходящее мне платье, и я на выпускном станцевала вальс. Мне сказали, что в форме меня не отличить от детей. Через 9 лет после школы нарядиться в школьную форму, танцевать вальс – это было очень интересно.

«Достижение успеха, обретение своего места в жизни – это не зависит от того, на татарском ты учился или русском. А за время подготовки к экзаменам легко выучить термины на русском языке» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Успех не зависит от того, на татарском ты учился или на русском»

Я заметила, что в коридорах у вас дети между собой говорят на татарском. Такое уже редко встречается – у нас ведь с каждым днем преобладает русский язык. У вас было особое желание учить детей на родном языке, поэтому пришли именно в татарскую школу?

Да. У нас, кроме английского, русского языка и литературы, все предметы идут на татарском языке. Окружающий мир, математика, физика, химия – все. В 10-11 классах, в связи с подготовкой к ЕГЭ, обучение ведется на русском.

Но есть и свои сложности. Например, редко используемые слова на татарском. Их не то что дети, даже я не знаю. Приходится заглядывать в словарь. Хотя мы работаем на татарском языке, у нас нет таких детей, которые владеют родным языком в совершенстве. Объяснение темы, общение – на татарском, но русские слова тоже попадают в речь. Например, татарское слово «төклетура» – в обиходе его уже не встретишь, а в учебниках по окружающему миру оно есть. Переводится как «шмель». Чтобы дети поняли, приходится подсказать им и русский вариант.

Как вы считаете, насколько сегодня оправданно школьные предметы по точным наукам давать на татарском языке?

Я смотрю на вопрос шире. Это необходимо для сохранения татарского языка. В Казани сейчас мало татарских школ. Создавать татарские школы, сохранить их – это очень нужно и правильно.

Конечно, нам часто приходится видеть, как родители переживают: «Мой ребенок учился только на татарском, как же он сдаст экзамен?» Но если посмотреть, на руководящих должностях у нас в республике – люди, получившие образование на татарском языке в деревне. Достижение успеха, обретение своего места в жизни – это не зависит от того, на татарском ты учился или русском. А за время подготовки к экзаменам легко выучить термины на русском языке.

К тому же теорию мы всегда даем сразу на двух языках. Все правила, термины они запоминают и на татарском, и на русском. Нет никакого ограничения, чтобы все шло только на татарском.

По вашим наблюдениям, обучения на татарском в школе достаточно для того, чтобы ребенок полноценно знал родной язык?

Нет, недостаточно. Если дома ребенок полностью переходит на русский, то старания школы будут напрасны. У нас есть такие родители, которые говорят, что привели своего ребенка в нашу школу для того, чтобы он изучил татарский. При этом дома они говорят на русском. Я считаю, что в такой ситуации, когда татарская среда у ребенка ограничивается школой и 3-4 уроками, а в основном идет общение на русском, даже те знания, которые он получил в школе, не закрепляются. Хочется сказать, что без практики даже полученные знания в языке быстро улетучиваются, хотелось бы, чтобы родители это понимали.

Взять тот же самый английский язык – ведь все согласны, что разговорная практика очень важна, без нее результата не стоит ждать. Татарский язык такой же – требует и знания правил, и пополнения словарного запаса. Если у родителей ребенок учится в татарской гимназии, то они должны позаботиться о том, чтобы в семье у них также была татароязычная среда.

Хорошо, родители захотели дать образование ребенку на родном языке. Но как сам ребенок? Ему понравится учиться на татарском?

Конечно, ты не требуешь от ребенка, чтобы он тут же начал говорить на татарском. Он не может вот так сразу полностью перейти на татарский язык. Надо постепенно пробудить в нем интерес к родному языку. «Ты не знаешь татарский, почему тогда сюда пришел? Надо было выучить», – так нельзя говорить, он может отвернуться от языка совсем. Надо оказать ему поддержку. Можно с другими детьми для него разные упражнения, слова перевести на русский. Тогда ребенок понимает, что не одинок.

В предыдущем моем классе таких детей было много. Некоторые переводили дома ответы на домашнюю работу, на бумажке приносили. Вот эти дети научились татарскому языку, полюбили его. Если бы им было очень сложно, не получалось бы совсем, они попросили бы родителей перевести их в другую школу. Ни один из них не ушел.

« не строю далеко идущих планов. Стараюсь жить настоящим» Фото: из личного архива Сирины Насыбуллиной

«Учитель не может похвастаться высокой зарплатой»

Можно разбогатеть, работая учителем?

Если работать каждый день по 24 часа, можно стать миллионером (смеется). Учитель не может похвастаться зарплатой. По сравнению со многими другими сферами в сфере образования труд учителя, воспитателя не оценивается по достоинству. Объем работы не соответствует заработной плате.

Я не жалуюсь, наверняка начинающему специалисту нигде миллионов не платят.

У вас есть амбиции или высокая мечта в будущем стать заслуженным учителем?

Я вообще не знаю, кем и где окажусь в будущем. Я не строю далеко идущих планов. Стараюсь жить настоящим – вот у меня в классе есть дети, я их обучаю, сегодня я довольна своей работой, мне хорошо, интересно.

У нас к молодым специалистам относятся с вниманием, готовы их поддержать, прислушаться к их идеям. Может быть, буду работать в другой части сферы образования. Но я не могу себя представить нигде, кроме сферы образования.

«Когда побывала на конкурсе «Татар кызы», сделала для себя вывод, что моя работа не самая сложная и у нее есть много плюсов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Получается, быть учителем – ваше призвание?

Мне работается легко и приятно, какой-то тяжести я не чувствую, поэтому, думаю, да. Когда побывала на конкурсе «Татар кызы», сделала для себя вывод, что моя работа не самая сложная и у нее есть много плюсов. Послушала, в каких отраслях трудятся другие девушки, – программист, архитектор, врач. Думаю, у меня так не получилось бы. Даже когда называют другие профессии, у меня озноб по спине, как-то неуютно.

Конечно, везде есть свои трудности. Но они временные. В школе мне хорошо, я на своем месте.

Автор: Энже Габдуллина, intertat.tatar; перевод с татарского