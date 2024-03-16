Учительница, работающая наблюдателем на выборах: Каждый чувствует свою ответственность

Учительница татарского языка казанской гимназии № 94 Фания Алиева работает наблюдателем на избирательном участке № 159, расположенном в этом учебном заведении. Она рассказала об обстановке на участке.

«Сегодня выходной, но с 8 утра люди приходят. Еще до открытия участка вчера люди стояли в очереди. Каждый человек чувствует ответственность, это видно. Люди понимают, что голосование важно. Я сама проголосую сегодня. Я считаю, что на выборах участвовать нужно. Каждый должен внести свой вклад в выбор будущего нашей страны. Мы с учениками обсуждаем эту тему на классных часах», – рассказала она корреспонденту «Татар-информа».

Учащиеся гимназии, достигшие 18 лет, тоже приняли участие в выборах. Это стало их первым серьезным событием как граждан и избирателей.

Фания Алиева отметила, что у нее уже есть опыт работы наблюдателем.

«Мне предложили стать наблюдателем, и я согласилась. Я уже имею такой опыт. На участке позитивная атмосфера, приходят такие добрые люди», – рассказала она.

Выборы президента России начались 15 марта. В Татарстане работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, а также открыты 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзалах и в аэропортах.

В Татарстане проживает 3 миллиона человек, обладающих избирательным правом. Проведение выборов обеспечивает избирательная комиссия в количестве 22 тысяч человек. На избирательных участках работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.

Выборы главы госудасртва продлятся до 17 марта включительно. В них принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ) и ныне действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Гелюза Ибрагимова