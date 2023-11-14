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Учительница из Тюмени: Нам очень важно чувствовать поддержку Татарстана
Учительница татарского языка и литературы школы №52 города Тюмени, кандидат филологических наук, победительница Всероссийского конкурса среди учителей татарского языка и литературы Халида Кирамова на форуме в Казани рассказала о важности работы Татарстана по объединению и поддержке учителей.
«Такие мероприятия нам очень нужны, они нам дают силу, уверенность. Мы чувствуем доверие со стороны республики, и прикладываем все силы, чтобы оправдать это доверие. В регионах татарский язык живет во многом благодаря доблестному труду учителей. Нам очень важно чувствовать поддержку, заботу Татарстана. Проживая в стороне от республики, разных регионах, мы остаемся сплоченными и едиными», – рассказала Халида Кирамова.
Она также поделилась, что ее дочь и сын тоже выбрали профессию педагога.
«На уроках татарского языка и литературы мы используем учебники, выпущенные издательствами в Татарстане и включенные в федеральный перечень. Всемирный конгресс татар, министерство образования и науки Татарстана нам помогают», – рассказала делегат форума.
В ТРК «Кортон» проходит пленарное заседание Всероссийского форума учителей татарского языка «Туган тел». Форум проходит 12-14 ноября в Казани с участием около 800 делегатов из 28 регионов России. 13 ноября делегаты посетили Арский район. Форум проводится Всемирным конгрессом татар совместно с министерством образования и науки Татарстана.
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