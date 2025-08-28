Учительница из Чувашии: «Сокращение часов татарского языка осложняет его сохранение»

Заместитель руководителя организации татарских женщин «Ак калфак» в Чувашии Фирдания Галяветдинова на пленарном заседании форума «Милләт җыены» рассказала о работе, которую проводят татары Чувашии для сохранения языка и национальных традиций.

«Язык и традиции, обычаи – это духовное богатство, они должны сохраниться и в будущем. В татарских деревнях в Республике Чувашия татарский язык – часть повседневной жизни, а дети в семье и школе родной язык бережно сохраняют. Особенность наших татарских сел – это связь поколений. Когда в одном доме проживают представители 3-4 поколений – это обычное явление. Дети на примере взрослых обучаются нашим традициям, обычаям, языку, религии», – рассказала она.

Большую роль в сохранении идентичности играет религия, в каждой татарской деревне есть мечеть, отметила делегат форума.

«В селе Урмаево, где я проживаю, действует три мечети, там всегда много молодежи. В каждой мечети организовано обучение основам религии», – сказала она.

Фирдания Галяветдинова – учительница в школе села Урмаево. Она старается вести внеклассные мероприятия на татарском языке и дать детям знания по истории татарского народа. В то же время собеседница отметила, что сокращение часов преподавания татарского языка, а также отсутствие экзамена по татарскому языку создают трудности.

«Язык – это наше самое большое достояние, сохранение языка – это сохранение самой нации. К сожалению, сокращение количества часов татарского языка создает трудности в его преподавании, а также то, что экзамена по этому предмету нет. Но мы стараемся, прилагаем свои усилия. Хотя в школе у нас уроки идут на русском языке, как язык общения в школе татарский язык сохраняется», – заключила делегат форума.

Камиля Билалова