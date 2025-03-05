Учительница из Бугульмы подозревается в мошенничестве с кредитами

В Бугульме полицейские задержали учительницу местной школы по подозрению в мошенничестве. Следствие установило, что педагог, используя доверие своих знакомых, просила их оформить кредиты и передавать ей деньги.

Под предлогом покупки квартиры для ребенка, машины и других нужд женщина убедила пятерых человек взять займы на общую сумму около 2,5 млн рублей. Однако, несмотря на обещания вернуть долги, деньги так и не вернулись к пострадавшим.

Сейчас в отношении учительницы возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.