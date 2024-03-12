«Учителем года» в Казани признан преподаватель физики Радик Хабиров

Фото: мэрия Казани

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года — 2024» в Казани стал преподаватель физики из школы №108 Радик Хабиров. Награждение прошло в КЦ «Московский», награды лучшим казанским педагогам вручил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

Победители разных номинаций конкурса представят город на республиканском этапе.

«Мы гордимся нашим казанским образованием. Вы всегда были и остаетесь фундаментом всех наших достижений, потому что в основе всего — люди. Будем внимательно следить за победителями конкурса и помогать им на республиканском и федеральном этапах. Вместе мы сделаем жизнь, Казань, республику, страну лучше, но во главе будете — вы», — подчеркнул Метшин.

Он отметил, что учителя в школах не только обучают детей своему предмету, но и занимаются воспитанием ребят, распознают их способности, помогают развитию.

В Казани, напомнил мэр, отремонтировано 17 образовательных организаций, в этом году построят еще три. Совершенствование инфраструктуры продолжится: будут обновлены шесть школ и почти 20 пищеблоков.

«Я хочу поблагодарить раиса республики Рустама Минниханова за беспрецедентную поддержку — Казань занимает по итогам последних 10 лет абсолютное первое место среди всех столиц субъектов Российской Федерации по развитию социальной инфраструктуры», — сказал Метшин.

Городской этап конкурса проходит с ноября по февраль. Конкурсантам предстояло продемонстрировать свои навыки на открытых уроках, воспитательных мероприятиях, мастер-классах и в педагогической мастерской. Также они ответили на вопросы от директоров ведущих образовательных учреждений Казани, предыдущих победителей конкурса и руководителей структурных подразделений исполкома.

Самому молодому преподавателю, боровшемуся за победу, — 22 года, а самая старшая конкурсантка Валентина Головушкина уже находится на пенсии. Всего в этом году наградами отмечены 56 человек в 14 номинациях. Среди них были и новинки — «Учитель-дефектолог» и «Учитель-логопед».

Абсолютный победитель конкурса Радик Хабиров обратился с благодарностью к семье, которая оказывала ему поддержку, и руководству города, которое предоставило возможность участия в таком конкурсе.

«Когда общаешься с коллегами из других городов, всегда приятно слышать их отзывы о нашем образовании. Ощущаешь гордость в такие моменты. Например, один коллега сказал мне, что на их педсоветах они всегда обсуждают, как в Казани все хорошо. И это правда. Я горжусь тем, что являюсь членом команды казанского образования», — вспомнил он.

Также определены победители в отдельных номинациях:

— «Учитель-предметник» — Екатерина Бортникова из лицея №23, Оксана Михеева из полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию», Динар Валиуллин из гимназии №183, Эдгар Рахимов из татарской гимназии №2 им.Ш.Марджани при КФУ и Надежда Тимирханова из гимназии №139 — центра образования;

— «Учитель татарского языка и литературы» — Рафия Хуснутдинова из лицея №149;

— «Педагогический дебют» — Ксения Епишева из гимназии №122 им.Ж.Зайцевой;

— «Педагог-ветеран» — Валентина Головушкина из русско-татарской школы №14;

— «Педагог ОБЖ» — Радик Идиятов, педагог многопрофильного лицея №185;

— «Воспитать человека» — Инесса Смагина из школы №18;

— «Сердце отдаю детям» — Лиана Мельник, детская школа искусств Приволжского района;

— «Педагог-психолог» — Рано Хасанбаева, которая работает в детском саду №289;

— «Учитель-дефектолог» — Алсу Заббарова из многопрофильной полилингвальной гимназии №180;

— «Учитель-логопед» — Юлия Антонова из школы №136;

— «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» — Регина Давлетшина из детсада №36;

— «Педагог инклюзивного образования в детских садах» — Лейля Ведерникова из детского сада №63;

— «Педагог инклюзивного образования в школах» — Лилия Березина из школы №1;

— «Воспитатель в группах с обучением и воспитанием на родном татарском языке» — Эльвира Султанова из детского сада №346.