Учителем года в Казани стал педагог по обществознанию лицея-интерната №2 Ильсур Зиганшин

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Педагог по обществознанию лицея-интерната №2 столицы Татарстана Ильсур Зиганшин стал победителем конкурса «Учитель года – 2022» в Казани. Именно он представит город на республиканском этапе конкурса профессионального мастерства, сообщает пресс-служба мэрии.

«Быть настоящим профессионалом своего дела – значит пройти тернистый путь, на котором встречают и взлеты, и падения, все это делает нас сильнее и дает стимул идти вперед», – сказал на церемонии награждения победителей и призеров мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По его словам, благодаря таким конкурсам, как «Учитель года», педагоги могут развиваться, самосовершенствоваться, раскрываться как профессионалы своего дела. «Учитель года – это главный конкурс педагогического мастерства, каждый педагог, который прошел через него, может назвать конкурс судьбоносным и незабываемым для себя», – отметил градоначальник.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин добавил, что за последние 10 лет представители Казани становились победителями и призерами республиканского и всероссийского конкурсов. «В Казани педагоги всегда отличались творческим подходом, это те учителя, которые всегда хорошо подготовлены, достойно представляют республику на российском уровне», – подчеркнул глава Минобрнауки.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Городской этап конкурса прошел в Казани с декабря прошлого года по февраль этого года. Заявки на участие подали более 400 учителей. В городской этап прошли 98 педагогов из 71 образовательной организации, из них победителями, призерами и лауреатами стали 34 человека. Самому молодому участнику конкурса – 21 год, самому взрослому – 58 лет.

В номинации «Сердце отдаю детям» среди педагогов дополнительного образования первое место занял Виталий Фролов из Центра детского творчества «Детская академия». Среди учителей татарского языка и литературы победа досталась Зиле Габдиновой из лицея №116 им. Героя Советского Союза А. С. Умеркина.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Свое мастерство продемонстрировали классные руководители в номинации «Воспитать человека». Победителем стала Ольга Константинова из лицея №146 «Ресурс».

Победу в номинации «Педагог-психолог» одержала сотрудница детского сада №14 Анастасия Павликова, а в номинации «Преподаватель-организатор по курсу “Основы безопасности жизнедеятельности”» лучшим признан представитель лицея №182 Максим Калязин.

Начинающие учителя боролись за победу в номинации «Педагогический дебют». Первое место здесь завоевал учитель математики школы №49 Камиль Абдулвахобов.

Среди воспитателей дошкольных образовательных учреждений лучшей стала учитель-логопед центра развития ребенка – детского сада №397 Рената Хабибуллина.