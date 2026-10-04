Учитель татарского языка Резида Курамшина: «Нужно быть на одной волне с детьми»

В преддверии Дня учителя «Татар-информ» поговорил с одним из ярких и известных, несмотря на молодость, татарстанских педагогов – учителем татарского языка и литературы казанского лицея №11 Резидой Курамшиной. В минувшем сентябре Резида Зуфаровна стала второй на всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы - 2026».





Резида Курамшина: «Учитель должен быть интересной личностью. То есть у нас, учителей, должны быть какие-то увлечения»

Фото: предоставлено Резидой Курамшиной

«В 9 классе хотела стать журналистом татароязычного СМИ»

– Резида Зуфаровна, как вы пришли в педагогику? И почему решили стать учителем татарского языка и литературы?

– У меня с детства было татароговорящее окружение – в семье всегда говорили на татарском, в садике, в школе. Эта любовь к татарскому языку прививалась с детства. А положительный образ педагога сформировался благодаря моему первому учителю. Я ею восхищалась, она была для меня идеальной. Я прислушивалась к каждому ее слову и всегда ставила ее в пример самой себе. Наверное, вот так зародилась любовь к образу учителя, а позже и учителя татарского языка.

Я всегда находила общий язык с учителями татарского языка, мне нравились их уроки. В 9 классе хотела стать журналистом татароязычного СМИ. Но в 10-м классный руководитель предложила мне стать учителем татарского языка и литературы и плюсом к этому учителем английского языка. Сказала, что если я получу такое образование, то смогу работать в разных сферах, это такое универсальное направление. И еще я всегда любила работать с детьми.

Во время практики поняла, что это мое, что мне нравится быть учителем. И, окончив Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ, начала работать в казанском лицее №11.

Среди моих родственников есть учителя – тетя и двоюродная сестра. И в нашей семье всегда с уважением смотрели на эту профессию. Меня родственники сейчас с гордостью представляют: «Она учительница». У нас это – почетная профессия.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Какие методики и, может быть, собственные разработки используете на уроках, чтобы вызвать интерес у школьников к татарскому языку?

– Одна из целей при обучении татарскому языку – это, конечно же, заинтересовать детей и привить любовь к родному слову. И здесь мне помогают современные методы и приемы. Я работаю с интерактивными технологиями, с учебно-методическим комплексом «Сәлам». У этого комплекса есть свой сайт, где представлены электронный учебник, рабочая тетрадь, игры, песни, видеоматериалы, то есть всё – на одном сайте. И мы активно применяем это в своей работе.

Что до собственных разработок, то я один из авторов учебно-методического пособия с играми, оно создано учителями нашего лицея. Разработано 45 игр для интересных уроков татарского языка. И я использую эти игры, чтобы мотивировать учеников к изучению татарского языка.

Еще применяю в своей работе мультисенсорный подход в обучении, когда задействованы разные каналы восприятия – зрение, слух, осязание. Это помогает находить индивидуальный подход к каждому ученику.

– У вас есть наставник или педагог, который повлиял на вашу работу? И насколько, по-вашему, важен наставник для молодого учителя?

– Я пришла работать в лицей №11 в 2021 году. Тогда он только открылся, это был новый лицей с молодыми, но сильными педагогами. И среди них были учителя, которые стали для меня наставниками, одна из них – Людмила Леонидовна Курамшина. К сожалению, ее уже нет в живых, но она успела дать мне напутствия, помочь начать педагогическую деятельность.

Кроме того, были учителя родного татарского языка, у которых был свой проект в этом направлении. Они тоже мне помогали. А сейчас я сама являюсь наставником для молодых педагогов, которые приходят в наш лицей.

Коллектив нашего лицея все такой же молодой, и мы уже сами помогаем тем, которые только начинает свою педагогическую деятельность. Я считаю, что для молодых начинающих педагогов наставники необходимы.

Фото: предоставлено Резидой Курамшиной

«Была цель – достойно представить Татарстан, показать все то, что мы готовили долгое время. Считаю, что это удалось»

– В этом году вы заняли второе место в конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» среди 79 педагогов со всей России. Да еще стали победителем в специальной номинации «Общественное признание». Что для вас значит эта победа? И насколько значимо и ответственно было представлять Татарстан?

– Победа в этом конкурсе – это результат долгой и усердной работы большой команды. Мы безумно рады, что заняли второе место, это действительно большой и значимый результат для нашего Татарстана, для нашей команды. И я благодарна всей команде за то, что на каждом этапе меня сопровождали и поддерживали.

Да, участвовать в таком масштабном конкурсе было очень ответственно. У меня была цель – достойно представить Татарстан, показать все то, что мы готовили долгое время. И я считаю, что мне удалось представить нашу республику достойно, поскольку получился очень хороший результат. Мы услышали добрые, искренние комментарии и пожелания в наш адрес от жюри, от других участников.

Но первое место в номинации «Общественное признание» значит для меня больше. Именно в этой номинации мы показали единство нашего народа, нашей республики. И я хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня, для меня это очень ценно.

– Что лично вам дало участие в этом конкурсе? Какой новый опыт вы получили?

– Участвуя в конкурсе, я поделилась с другими учителями своим опытом работы, показала свою методику преподавания. Увидела свои сильные стороны и получила стимул дальше работать по развитию и сохранению своего родного языка и родной литературы.

Кроме того, общаясь с конкурсантами, поделилась опытом развития и сохранения родного татарского языка в Татарстане, рассказала, какая работа у нас проводится, какие проекты реализуются в этом направлении. И участников из других регионов это восхитило. В нашей республике действительно делается много, здесь есть чем гордиться.

Более того, у меня возникла некая рефлексия пройденного профессионального пути. Мы работаем и забываем посмотреть назад, оценить, что сделали за прошедшие годы, как достигали своих целей. А здесь я четко увидела свою работу за пять лет, оценила, какие методы в работе я применяю, чтобы достичь цели.

Можно сказать, что участвуя в этом конкурсе, я получила колоссальный опыт.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Прежде чем начать что-либо делать, современные школьники задают вопрос: для чего это мне?»

– Насколько современным школьникам интересны татарский язык и литература? Понимают ли они, что эти предметы несут не только знания, но и, как сейчас принято говорить, культурный код?

– Современное поколение, прежде чем начать что-либо делать, задает вопрос: «Для чего это мне?». В изучении родного татарского языка они тоже задаются этим вопросом. И в начале каждого учебного года мы отвечаем на него. То есть я их спрашиваю: «Для чего вы изучаете татарский язык?». И многие из них отвечают в том духе, что родной язык – неотъемлемая часть сохранения культурного наследия.

Есть дети, которые это действительно понимают, и есть дети, которые еще не знают, для чего они изучают татарский язык. Конечно, я даю им направление, и мы вместе находим ответы на этот вопрос.

– А в целом как вы находите общий язык со своими учениками?

– На мой взгляд, чтобы найти общий язык с детьми, нужно быть с ними на одной волне. Мы должны знать, что им интересно. Должны знать новые тренды, что сейчас актуально для современной молодежи, и говорить с ними на одном языке, конечно, соблюдая баланс. Мне интересно все то, что интересно им, и они это видят и чувствуют. Вот это и помогает мне находить общий язык с детьми.

И сам учитель должен быть интересной личностью. То есть у нас, учителей, должны быть какие-то увлечения. Например, я изучаю языки, путешествую, стараюсь заниматься спортом. И это помогает мне общаться с детьми на разные темы. Помимо основной темы мы можем во время перемен обсудить другие вопросы, пообщаться. Это тоже помогает найти общий язык с детьми.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Современным школьникам интересны произведения татарской литературы?

– Развитие читательской грамотности и формирование у детей интереса к чтению – одна из важных проблем. Основные произведения, которые школьникам необходимо прочитать, уже включены в учебники. Но нужно уметь связывать содержание этих произведений с современной жизнью, тогда они будут актуальны всегда, они будут интересны детям.

Поэтому, когда мы со школьниками читаем произведения, всегда сравниваем с нынешними реалиями. Обсуждаем, насколько сейчас это актуально, есть ли сейчас такие проблемы. И, таким образом, у детей действительно появляется интерес к прочтению этих произведений, и они запоминаются.

– Какие поступки ваших учеников вызывают у вас особую гордость? Вы видите в них в том числе свой вклад?

– Мои ученики участвуют в конкурсах, конференциях, телевизионных проектах разного уровня и занимают призовые места. Я действительно горжусь их успехами. Но особую гордость я испытываю, когда они приходят в школу и перед уроком говорят, что вчера прочитали сказку на татарском языке, сходили с родителями в татарский театр или вместе приготовили татарское национальное блюдо.

Еще мне приятно, когда они сами изъявляют желание поучаствовать в каком-нибудь конкурсе, школьных мероприятиях, где нужно, например, рассказать стих на татарском, исполнить татарские песни и танцы. И в этот момент, когда я вижу их заинтересованные глаза, когда вижу интерес к татарскому языку, я чувствую свой вклад.

Фото: предоставлено Резидой Курамшиной

«Не надо ничего бояться, всегда нужно пробовать что-то новое и идти только вперед»

– Как вы оцениваете меры поддержки педагогов, которые действуют в Татарстане?

– В Татарстане очень много различных грантов для учителей, разных мер поддержки для молодых педагогов. Я считаю, что очень важно поддерживать учителей, особенно на начальном этапе их деятельности. Для молодых педагогов это стимул, мотивация для дальнейшей работы. Я и сама – получатель гранта «Наш новый учитель».

– Что бы вы посоветовали молодому учителю, который только начинает свой путь в педагогике?

– Молодым учителям хочется пожелать любить детей, свой предмет и быть искренними. Искренность всегда чувствуется окружающими. Тогда к вам будут тянуться и дети, и родители, и коллеги. Не надо ничего бояться, всегда нужно пробовать что-то новое и идти только вперед.

– Завтра в нашей стране – День учителя. Насколько важен для вас этот праздник?

– Это мой любимый праздник. В этот день мы получаем добрые пожелания от учеников, родителей, близких, знакомых. Понимаешь значимость нашей профессии не только для педагогов, но и для окружающих. Я считаю этот праздник очень важным. И, в свою очередь, поздравляю учителей, педагогических работников, наставников с профессиональным праздником.

Курамшина Резида Зуфаровна – учитель татарского языка и литературы МАОУ «Многопрофильный лицей №11» Советского района Казани.

В марте 2026 года стала победителем городского конкурса «Учитель года города Казани» в номинации «Учитель татарского языка и литературы». Затем победила на республиканском этапе и получила право представить Татарстан на всероссийском конкурсе.

В сентябре в Липецке Курамшина стала призером Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2026», заняв второе место среди педагогов всей страны. Кроме того, она победила в специальной номинации «Общественное признание». За ее видеоролик в рамках конкурса проголосовали тысячи зрителей.

Ученики Курамшиной становились призерами различных конкурсов, в том числе исследовательских и творческих.