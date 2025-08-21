Педагог Снегуров объяснил, как помочь ребенку подготовиться к 1 классу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если ребенок идет в школу впервые, то следует сперва пройтись с ним до здания образовательного учреждения, прогуляться по школьной территории, по возможности побеседовать с педагогами. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Также можно посмотреть с ребенком фильмы на тему школы, почитать ему литературу на данную тематику», – рекомендовал собеседник агентства.

Кроме того, кто-то из родителей может рассказать о своем опыте учебы в первом классе, считает он.

«Например, отец может рассказать, какой букет он нес, какие ощущения испытывал. Если вы уже не помните, то можно и смоделировать эти ситуации. Главное, рассказать ребенку о школе в позитивном ключе, сказать ему, что в школе нет ничего страшного, что у будущего школьника будут хорошие учителя. Хорошо, если к этому разговору подключатся братья и сестры», – рассказал Снегуров.

При выборе школьной формы и других школьных принадлежностей учитель рекомендовал обязательно вовлекать в обсуждение самого ребенка, отметил учитель.

«Нужно спрашивать его, какие ему цвета нравятся, какого фасона он хочет школьную форму. И вовлекаясь в эти обсуждения, ребенок адаптируется к школе», – резюмировал педагог.