Учитель Снегуров предложил ввести двухступенчатую систему проверки знаний учеников

Вопросы отмены ЕГЭ влияют на психику человека негативно – нужно выбрать определенную стратегию. Об этом «Татар-информу» сообщил заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что ЕГЭ в 2026-м состоится, экзамен не будет отменен.

«Пусть ЕГЭ остается одним из экзаменов в альтернативном поле. На мой взгляд, должно быть хотя бы три таких трека. Отчасти взять элементы из советской системы и адаптировать их под сегодняшние реалии. Это должна быть двухступенчатая система, экзамены человек должен сдавать в своей школе. Если кто-то в силу обстоятельств хочет сдавать на отдельной площадке – пожалуйста. А затем человек сдает экзамены в вузе, с вопросами университета», – отметил собеседник агентства.

Он также предложил сложить оценки, которые ребенку поставили в школе, с результатами вузовских испытаний.

Что касается непосредственно ЕГЭ, то, по мнению Снегурова, «плюсов» у данного формата проверки знаний не осталось.

«Плюсов у ЕГЭ почти не осталось. Это уже архаичный экзамен. Он, когда был заимствован в начале 2000-х, уже был устаревшей формой. Все равно и списывают, и фальсификация результатов есть», – считает он.