Учитель Снегуров объяснил, как помочь старшеклассникам подготовиться к учебному году

Чтобы помочь школьнику подготовиться к началу учебного года, необходимо акцентировать его внимание на короткой продолжительности учебного года. Такой способ подойдет, если ваш ребенок учится в 5-7-м классах, сообщил «Татар-информу» заслуженный учитель России Сергей Снегуров.

«Возьмите календарь и покажите ребенку, что в такие-то даты у него будут каникулы, в эти дни он будет участвовать в соревнованиях, поэтому в школу тоже не пойдет. Таким образом ребенок увидит, что не так уж много дней ему надо будет посещать школу. Это очень помогает, особенно перед началом учебного года», – сказал собеседник агентства.

Если речь идет об учащихся 9-11-го классов, то педагог рекомендует акцентировать их внимание на экзаменационном факторе, но в положительном ключе.

«Обратите его внимание на то, что во втором полугодии на занятиях он уже будет преимущественно готовиться к экзаменам, что ему будет спокойнее. А дальше его ждут подготовительные курсы, поступление в вуз», – резюмировал Снегуров.