Учитель назвал идею продления учебного года оторванной от реальности

Идея продления учебного года и введения так называемой «пятой четверти» в июне не соответствует реальной ситуации в школах. Об этом заявил заслуженный учитель России Александр Снегуров.

По его словам, в начале лета большинство школьников уже задействованы в летних лагерях и семейном отдыхе.

«В июне у нас многие дети заняты в лагерях, в том числе в лагерях на базе школы, где проводится достаточно творческих мероприятий. Не нужно куда-то далеко ехать – они организованы на базе школы», – отметил педагог в беседе с NEWS.ru.

Он также указал, что часть школьников уезжает с родителями, а учителя в этот период задействованы в проведении ЕГЭ.

«Многие учителя задействованы в процедуре ЕГЭ как наблюдатели и организаторы. Многие дети с родителями уже в конце мая, и уж тем более в июне, уезжают куда-то и не могут участвовать в различных мероприятиях», – сказал Снегуров.

Учитель добавил, что в течение учебного года в школах почти не остается времени на внеурочную деятельность из-за высокой нагрузки и бюрократических задач, поэтому менять нужно организацию процесса, а не продлевать год.

Он также подчеркнул, что вопрос нагрузки и здоровья детей и педагогов должен быть приоритетным.

«Люди не понимают, как устают и дети, и педагоги за учебный год. Многие сейчас болеют из-за вирусов и аллергии, и весной много кто находится на больничном, поэтому вопрос о здоровье нужно ставить на первый план», – заявил он.

Снегуров отметил, что подобные инициативы при необходимости могут обсуждаться на уровне отдельных школ с участием родителей и учеников, но не требуют законодательного закрепления.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с предложением продлить учебный год для школьников до середины июня. Он считает, что вместо летних каникул продолжительностью более трех месяцев в школьную программу можно добавить «пятую четверть».