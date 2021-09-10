Учитель математики из казанского лицея №2 вышел в финал «Нобелевской премии для учителей»

Учитель математики из лицея-интерната №2 Казани вышел в финал международного конкурса Varkey Foundation Global Teacher Prize 2021, который часто называют «Нобелевской премией для учителей». Об этом говорится в пресс-релизе мероприятия.

Конкурс организуется при поддержке ЮНЕСКО. Победитель соревнования получит главный приз в 1 млн долларов.

«Алмаз был избран из более 8 тыс. претендентов из 211 стран. В финал вышли 50 кандидатов», — сообщает РИА Новости.

Организаторы конкурса рассказали, что педагог умело сочетает обучение и практические примеры, связывает свой предмет с другими и показывает, как учащиеся смогут применить математику в жизни. Такой формат проведения занятий развивает у школьников интерес к предмету.

Успешность такой методики подтверждают и подопечные казанца: только за последний год 50 учащихся стали победителями олимпиад, а некоторые стали студентами вузов за месяцы до окончания школы.