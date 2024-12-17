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Учитель казанской школы №91 претендует на премию общества «Знание»
Учитель казанской школы №91 Татьяна Бурганова вошла в число финалистов премии российского общества «Знание». Она претендует на победу в номинации «Советник-просветитель», рассказали в телеграм-канале Управления образования столицы РТ.
Спецноминация была учреждена в Год педагога и наставника для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Для участия в ней было подано более 4,8 тысячи заявок от педагогов из разных регионов.
Поддержать представительницу Казани и ознакомиться с информацией о ней можно в приложении премии во «ВКонтакте». Имена победителей объявят в феврале 2025 года.
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