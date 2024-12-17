Учитель казанской школы №91 претендует на премию общества «Знание»

Учитель казанской школы №91 Татьяна Бурганова вошла в число финалистов премии российского общества «Знание». Она претендует на победу в номинации «Советник-просветитель», рассказали в телеграм-канале Управления образования столицы РТ.

Спецноминация была учреждена в Год педагога и наставника для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Для участия в ней было подано более 4,8 тысячи заявок от педагогов из разных регионов.

Поддержать представительницу Казани и ознакомиться с информацией о ней можно в приложении премии во «ВКонтакте». Имена победителей объявят в феврале 2025 года.