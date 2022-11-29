news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
29 ноября 2022  06:08

Учитель Казани вошла в топ-10 лучших педагогов России

news_top_970_100

Педагог казанской школы №153 Алевтина Софронова вошла в десятку лучших учителей России. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

«Награду вручили на всероссийском форуме „Изобразительное искусство в современной школе: культура, образование, развитие“», — отметили в районной администрации.

Форум прошел в Санкт-Петербурге и объединил 300 учителей со всей России.

Алевтина Софронова — учитель изобразительного искусства и технологии в казанской школе №153.

#лучший учитель
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100