Учитель Казани вошла в топ-10 лучших педагогов России

Педагог казанской школы №153 Алевтина Софронова вошла в десятку лучших учителей России. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

«Награду вручили на всероссийском форуме „Изобразительное искусство в современной школе: культура, образование, развитие“», — отметили в районной администрации.

Форум прошел в Санкт-Петербурге и объединил 300 учителей со всей России.

Алевтина Софронова — учитель изобразительного искусства и технологии в казанской школе №153.