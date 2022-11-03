Учитель из Казани победила во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют»

Учитель Казани Мария Гайнутдинова победила во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2022» в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Учитель начальных классов и дополнительного образования Мария Гайнутдинова работает в казанском лицее №146 “Ресурс” Ново-Савиновского района», – отметили в пресс-службе.

Лауреатами конкурса стали еще четыре специалиста этого лицея. В частности, заместители директора Гулия Нуртдинова и Альбина Чернова участвовали в номинации «Молодые управленцы», учитель английского языка Лейсан Харисова – в номинации «Молодые учителя», педагог-психолог Дина Закирова – «Молодые педагоги-психологи».

Заключительный этап конкурса прошел с 27 октября по 3 ноября в Москве. В нем приняли участие 756 работников образования из 54 регионов России, финалистами стали 153 человека из 42 субъектов.