Учитель из Казани победила в номинации всероссийского конкурса «Педагогический дебют»

Учитель математики казанской гимназии №102 Анастасия Сотникова стала победителем номинации Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2021», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«В номинации „Молодые учителя” участвовали 63 педагога из разных регионов России. Победителями стали девять лучших учителей, в число которых вошла и Анастасия Сотникова», — говорится в сообщении.

Очный этап всероссийского конкурса проходил со 2 по 8 декабря в Москве. Его участниками стали молодые педагоги, педагогический стаж которых не превышает пяти лет. В этом году в состязаниях приняли участие 706 преподавателей из 69 регионов России.

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» проводится с 2006 года. Он нацелен на создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников. За последние десять лет главный приз в свои регионы привезли 158 педагогов из 40 субъектов РФ.