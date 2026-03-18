Происшествия 18 марта 2026 19:13

Учитель из Татарстана отдала полмиллиона рублей «сотруднику ФСБ»

Учитель из Спасского района РТ отдала полмиллиона рублей мошеннику, назвавшемуся сотрудником ФСБ.

Как сообщили в МВД по РТ, в одном из мессенджеров женщине написал неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сообщил, что ее деньги могут быть отправлены на нужды ВСУ. Чтобы избежать этого, ей было предложено перевести деньги на якобы безопасный счет. Женщина выполнила все рекомендации и потеряла 492 тысячи рублей. Осознание, что ее обманули, пришло лишь спустя некоторое время.

Возбуждено уголовное дело. В МВД советуют перепроверять всю информацию от неизвестных через официальные источники.

