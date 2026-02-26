Учитель из Челнов хотел заработать на криптоинвестициях, а стал жертвой мошенников

В Набережных Челнах учитель отдал деньги мошенникам, пытаясь заработать на криптовалюте.

Как сообщают в МВД по РТ, 34-летний преподаватель в конце ноября через мессенджер начал общаться с «помощниками по инвестициям», которые обещали большой доход на криптобирже. Поверив злоумышленникам, мужчина перевел им на счета более 600 тысяч рублей из личных накоплений.

В ведомстве также рассказали про другой случай, в котором пострадала работница больницы. Мошенники убедили 38-летнюю женщину, что, перечислив деньги на их счета, она не потеряет свои деньги. Суммарно они выманили у нее 382 тысячи рублей, из которых большая часть были кредитными.

Поняв, что их обманули, пострадавшие обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.