Учитель года Югры работает над рекомендациями к школьным учебникам русского языка

Учитель русского языка и литературы из Урая Оксана Сергеева, победившая в конкурсе «Учитель года Югры-2025», работает над созданием методических рекомендаций к учебникам русского языка и литературы для 10-11 классов. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Такое задание педагог получила как эксперт рабочей группы по развитию русского языка при Общественном совете при Президенте РФ. В состав группы вошли 86 лучших учителей русского языка и литературы со всех регионов страны.

Сергеева отметила, что предложение о работе в экспертном сообществе поступило ей в начале июля. Она призналась, что восприняла это как большую честь и ответственность, и с энтузиазмом взялась за задание. По ее мнению, современные учебники должны строиться на системно-деятельностном подходе, учитывать научность, доступность, практическую значимость, а также формировать культурную и гражданскую идентичность.

Важным она считает творческий подход, целостность и системность, а также возможность адаптации под уровень подготовки каждого ученика. Задания, по ее мнению, должны быть разной степени сложности.

Учитель подчеркнула, что учебник должен быть не только учебным, но и воспитательным инструментом, напомнив слова выдающегося педагога В.А. Сухомлинского о том, что учение – лишь один из лепестков воспитания.

В августе Сергеева приняла участие в первом заседании Экспертного совета, где в онлайн-формате обсуждались рекомендации совместно с авторами учебников. Она отметила, что в ходе работы удалось найти общий язык с коллегами, и уже в ближайшее время эксперты приступят к оценке первых вариантов учебников.

Отдельную благодарность педагог выразила председателю Совета при Президенте РФ по вопросам государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елене Ямпольской, Институту развития образования Югры и региональному департаменту образования. Сергеева подчеркнула, что будет работать максимально активно и ответственно.