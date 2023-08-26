Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Учитель года Татарстана рассказал о сложностях работы в Лицее Иннополис
В Лицее Иннополис учатся не только одаренные, но и серьезно мотивированные дети. Работа с такими школьниками превращает уроки в настоящие концерты, требует от педагога глубоких знаний предмета и держит его в постоянном тонусе, рассказал в интервью для «Татарстан-24» учитель года Татарстана—2023, преподаватель математики Арман Костанян.
«Они гораздо требовательнее. Учителю, который всегда работал с обычным классом, будет тяжело работать с такими детьми, потому что у них на каждое твое слово есть 15 вопросов. Нужно быть постоянно в тонусе, нужно знать не только то, что написано в учебнике. Нужно быть подкованным и подготовленным», — заявил он.
По словам Костаняна, сейчас подрастает «революционное» поколение. «Я пришел к выводу, что дети сейчас революционные, то есть это совершенно иное поколение, которое будет менять всю нашу окружающую действительность», — полагает учитель математики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»