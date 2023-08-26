Учитель года Татарстана рассказал о сложностях работы в Лицее Иннополис

В Лицее Иннополис учатся не только одаренные, но и серьезно мотивированные дети. Работа с такими школьниками превращает уроки в настоящие концерты, требует от педагога глубоких знаний предмета и держит его в постоянном тонусе, рассказал в интервью для «Татарстан-24» учитель года Татарстана—2023, преподаватель математики Арман Костанян.

«Они гораздо требовательнее. Учителю, который всегда работал с обычным классом, будет тяжело работать с такими детьми, потому что у них на каждое твое слово есть 15 вопросов. Нужно быть постоянно в тонусе, нужно знать не только то, что написано в учебнике. Нужно быть подкованным и подготовленным», — заявил он.

По словам Костаняна, сейчас подрастает «революционное» поколение. «Я пришел к выводу, что дети сейчас революционные, то есть это совершенно иное поколение, которое будет менять всю нашу окружающую действительность», — полагает учитель математики.

