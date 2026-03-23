«Учитель года Татарстана – 2026»: названы победители и лауреаты конкурса

В Казани назвали победителей регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2026». В этом году более 1,8 тыс. педагогов Татарстана прошли школьный, муниципальный и зональный отборы. На региональном этапе за звание лучшего учителя боролись более 40 конкурсантов. Кто представит республику на федеральном этапе – в материале «Татар-информа».





«Конкурс направлен на поиск и поддержку творчески работающих учителей»

В Казани сегодня подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026». Конкурс прошел в несколько этапов: школьный, муниципальный, зональный, региональный и заключительный.

В Татарстане более 1,8 тыс. педагогов приняли участие в школьном этапе, свыше 900 – в муниципальном и 92 человека – в зональном этапе.

«Зональный этап конкурса прошел в пяти муниципалитетах республики с 20 февраля по 13 марта. В региональном этапе всероссийского конкурса приняли участие 62 педагога, из них 41 представитель 38 муниципальных образований в номинации «Учитель года» и 21 представитель 20 муниципалитетов в номинации «Педагогический дебют», – рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Средний возраст конкурсантов номинации «Учитель года» – 37 лет, номинации «Педагогический дебют» – 25 лет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Всего в региональном этапе участвовали 13 мужчин и 49 женщин. А в целом в системе образования у нас трудится 11% мужчин», – добавил глава Минобрнауки.

«Этот конкурс направлен на поиск и поддержку творчески работающих учителей, и у нас таких много. Из них мы сегодня выбираем самых достойных. Но все, кто участвовал в региональном этапе, уже победители. Проведение такого конкурса стимулирует педагогов, повышает авторитет учителя. Хочется, чтобы еще больше внимания было нашим учителям. Хотя со стороны республики мы поддерживаем их различными грантами. И сегодня абсолютный победитель получит 500 тыс. рублей», – подчеркнул он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Получить звание «Учитель года Татарстана» ответственно вдвойне»

Абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026» в Татарстане стал 26-летний Илья Тарасов. Именно он представит республику на федеральном этапе конкурса и поборется за звание лучшего педагога России.

Тарасов работает учителем русского языка и литературы в казанском лицее №121 имени Героя Советского Союза С. А. Ахтямова. Ранее он стал победителем городского этапа конкурса и получил звание «Учитель года Казани – 2026».

«Получать звание «Учитель года Казани» – ответственно, а получить звание «Учитель года Татарстана» ответственно вдвойне. Теперь ты понимаешь, что априори должен соответствовать тем высоким стандартам, которые действуют в системе образования нашей страны. Разумеется, это непросто. Но мне повезло, потому что на моем жизненном пути мне встретились люди, которых я с гордостью могу назвать своими учителями, наставниками. Без их заботы, без их самоотверженного участия не случилось бы этой победы», – сказал победитель на церемонии награждения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В беседе с журналистами он отметил, что, участвуя в конкурсе, прошел «незабываемый, очень интересный и увлекательный путь». «Я просто сказал себе еще в самом начале пути: «Ничего не бойся и иди к своей цели». Теперь я будут стараться и дальше держать эту высокую планку. Федеральный этап – это возможность повзаимодействовать с коллегами из других регионов, приобрести полезный опыт и, конечно, встать на новую ступень своего развития», – подчеркнул педагог.

По словам Тарасова, в систему казанского образования он пришел в 2020 году. «В моей семье нет ни одного человека, который бы хоть как-то был связан с системой образования. Но не я выбрал эту дорогу, а она выбрала меня. Мои ученики – это мои батарейки. Если бы не было их, наверное, мне было бы тяжело двигаться вперед, развиваться и не останавливаться на достигнутом», – заявил он, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Педагог СПО – это наставник, модератор и проводник в будущее, в работу»

В этом году в конкурсе «Учитель года» появилась новая номинация – «Мастер года». В ней участвуют педагоги, которые посвятили свою жизнь среднему профессиональному образованию.

«Раньше проходил отдельный конкурс «Мастер года». Но ведь система образования включает дошкольное, общее, среднее профессиональное образование. Поэтому ввели такую номинацию в общий конкурс», – пояснил Хадиуллин.

«Мастером года – 2026» в Татарстане стала педагог колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева Нижнекамска Алсу Казакова. Она будет представлять Татарстан на федеральном этапе конкурса в сентябре – октябре.

«Я не ожидала победы. Все произошло настолько быстро, что я до сих пор этого не осознаю. Я благодарна моим наставникам, которые меня поддерживали и вдохновляли», – поделилась впечатлениями с корреспондентом «Татар-информа» победительница.

Казакова преподает спецдисциплину по электробезопасности – «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

«В колледже работаю уже 13 лет. Я кайфую. Мои студенты – моя энергия. Я от них подпитываюсь, узнаю больше. Мне нравится. Сейчас педагог СПО – это наставник, модератор и проводник в будущее, в работу. Это очень большая интересная работа. «Мастер года» для меня означает не только подачу знаний и умений, но и передачу своего мастерства, навыков студентам», – рассказала она.

«От учителя очень многое зависит»

В рамках конкурса «Мастер года» учредили специальную номинацию – «Признание Академии наук Республики Татарстан».

Номинантами стали педагоги Эльвира Гимранова из Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая, Елена Ежова из Набережночелнинского педагогического колледжа и Светлана Никулина из Нижнекамского педагогического колледжа имени Ахметшина. Награды им вручил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«От учителя очень многое зависит. Я учился в средней школе в Сабах. И хорошо запомнил нашего учителя математики Елену Глебовну. Если у нас был какой-то свободный час, мы знали, что сейчас она обязательно придет. И приходила. Благодаря ей мы первый курс высшей математики прошли в 10 классе. И когда я поступил в ракетное училище, мне было легко учиться. Педагоги, мы вас любим и уважаем», – обратился он к конкурсантам.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На церемонии также определили «Воспитателя года Татарстана – 2026». На региональном этапе победы удостоилась педагог детского сада №78 Казани Елена Бербина. Она также представит республику на федеральном этапе конкурса «Воспитатель года России – 2026».

В номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения – 2026» лучшей признала педагог детского сада №358 Казани Алсу Галиева. А в номинации «Учитель татарского языка и литературы» первое место заняла педагог казанского лицея №11 Резида Курамшина.

В номинации «Педагогический дебют» победила учитель русского языка и литературы Лицея им. Лобачевского КФУ Ксения Фазылова.