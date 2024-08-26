Учитель года РТ рассказал педагогам Запорожской области о трендах в преподавании

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание».

Директор школы №15 Казани, учитель года Республики Татарстан Иван Филатов принял участие в серии форумов «Новые Горизонты» в Запорожской области. Он рассказал педагогам из Мелитополя, Энергодара, Акимовки, Бердянска и близлежащих поселков о трендах в преподавании. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Так, Иван Филатов уделил внимание всероссийским конкурсам и олимпиадам. Благодаря участию в интеллектуальных турнирах школьники могут совершенствоваться и выбирать для себя направления профессионального роста.

Серия форумов проходила в течение четырех дней. Спикеры обсуждали с педагогами инновации, семейные ценности, современные технологии преподавания, нейросети, тренды и другие вопросы.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

«Все темы для коллег были актуальными. Разобрали вопросы воспитательной работы, с которыми они сталкиваются только второй год. Потому что не все проекты работали на территориях. Приятно, что коллеги задают много вопросов, обсуждение получилось живое. Интересным опыт был и для нас — обмен мнениями, лайфхаками», — отметил Иван Филатов.

Мероприятия были организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства образования Запорожской области, Азовского государственного педагогического университета и Мультимедийного парка «Россия — моя история». Спецпроект охватывает новые регионы России. Их ожидают просветительские маршруты, однодневные форумы и участие в открытых диалогах. Мероприятия помогают местным жителям лучше узнать об истории, достижениях и культуре страны, актуальной повестке и госпроектах, продемонстрировать перспективы для самореализации и профессионального роста.