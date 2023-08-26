Учитель года РТ объяснил, почему интернет для детей эффективнее книг и энциклопедий

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Поиск информации в интернете ничем не уступает работе с учебной литературой и энциклопедиями. Наоборот, его простота и скорость позволяют школьнику моментально отыскать ответ на интересующий вопрос и, не тратя время на лишние сведения, двигаться дальше, отметил учитель года Татарстана — 2023, педагог Лицея Иннополис Арман Костанян.

«Да, это есть. Современные дети имеют быстрый доступ к любой информации. Они находятся в очень большом информационном потоке, который приходит с телефона, с умных часов, с умных колонок и так далее. Поэтому они учатся вычленять нужную информацию при работе с источниками», — заметил он в интервью для «Татарстан-24».

Костанян отметил, что интернет ускоряет механические процессы и дает ребенку возможность больше работать, не тратя «два дня на поиск», чтобы забыть, «для чего он это делал».